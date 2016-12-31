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DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab bölgesine yönelik hava taaruzlarında DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü. Askeri kaynaklar El Bab'daki kahramanlığın anlatıldığı sosyal medya paylaşımını doğruladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:32:24 Güncelleme: 14:46:31 AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden olan Ebu Ensari'nin öldürüldüğü tespit edildi.

TSK'nın önceki günkü taaruzları sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi öldürülmüştü.

Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiği açıklanmıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM DOĞRULANDI
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan, 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın El Bab'daki Türk birliğine gerçekleştirdiği saldırı sırasında askerlerin gösterdiği üstün başarının anlatıldığı olayın doğru olduğu bildirildi.

  • Sosyal medyada olay şöyle yer almıştı: "Bugün saat 18:00 civarı El Bab'da yaşananları müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün saat 18:00 gibi DEAŞ militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. Öyle sızma falan değil. Bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler. yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. İlk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. Sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. Çıkar çıkmaz tow isabeti almış. Atışa devam etmişler. Birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar. Ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. Tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. Teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. Tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. Tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. Üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. Son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. Bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. Onu da vurmuşlar. Bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. Nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. Şükür şehit yok. İki tank toplam 5 kez vurulumuş. Tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. "onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. Bir tane bile sağ kalan olmadı. "yüzden fazla" terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."

DEAŞ'ın bölgedeki askerlere yönelik bomba yüklü araçlar ve ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda, büyük kahramanlık sergileyen askerlerin teröristlere ağır kayıplar verdirdiği yönündeki paylaşımı doğrulayan güvenlik kaynaklarınca, DEAŞ'ın verdiği kayıpların sayı olarak henüz netleşmediği ancak bugüne kadarki en büyük kayıp olabileceği belirtildi.

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YORUMLAR 26
  • Misafir 5 saat önce
    ALLAH CC Yardım etsin kardeşlerimize ellerine sağlık
  • Misafir 5 saat önce
    Allah yar ve yardimcizi olsun kahramanlarimizin
  • Misafir 5 saat önce
    Helal olsun.
  • Misafir 5 saat önce
    RABBİM türk ordusunu koru çünkü son ordusu islamın son ordusu garibanların son ordusu ezilmiş hor görülmüş dışlanmın yıllarca katliama uğramışların son ordusu bu sen koru YARABBİM
  • Misafir 6 saat önce
    aslanlar
  • Misafir 6 saat önce
    Allahım bizim güzel dinimizi kendi menfaati için kullananları iki cihanda zelil etsin Vesselam
  • Misafir 6 saat önce
    ALLAH yigitlerimizi korusun
  • Misafir 6 saat önce
    Sizin allahiniza kurban kocyigitler vatanin yiğit evlatlari varolun insallah Rabbime emanetsiniz
  • Misafir 6 saat önce
    Biz Türkler bir ölürüz bin diriliriz kahraman ordumuzun her zaman yanında ve arkasındayız Allah yar ve yardımcınız olsun gerekirse bu vatan için askere savaşa her zaman gideriz.
  • Misafir 6 saat önce
    Helal olsun mehmetciklerimize ve komutanlarımıza ALLAH onları korusun yar yar yardımcıları olsun
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