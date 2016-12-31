Ankara'da eylem hazırlığındaki 8 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara polisi, yılbaşı öncesinde eylem hazırlığı yaptıkları şüphesiyle DEAŞ terör örgütü mensubu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi Ankara merkez ve Çubuk ve Sincan ilçelerinde bazı adreslere baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda, polis ekipleri DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların yılbaşı öncesi eylem yapma şüphesinin değerlendirildiği öğrenildi. Zanlılarla birlikte örgütsel doküman ele geçirildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 3
-
Misafir 35 dakika önceidam isteriz00
-
Misafir 2 saat önceİDAM EDİLSİNLER00
-
Misafir 2 saat önceASILSINLAR00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER