31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Mehmetçik yeni yıla elleri tetikte giriyor

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:41:12

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun olarak sürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgelerinde başarıyla görev yapan Mehmetçik, yeni yıla girerken terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

  • 1
    1 | 19

    Çukurca ilçesindeki Irak sınırında bulunan yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıla eller tetikte giriyor.

  • 2
    2 | 19

    Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görevinin başından ayrılmıyor.

  • 3
    3 | 19

    Çukurca'da 2 bin 450 rakımlı Hisar Dağı'ndaki üs bölgesinde görev yapan Dağ Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçik, zirvede okuduğu Komando Andı ile terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Sizinde yeni yılınız kutlu olsun Allah yeni yılda tüm mutlulukları güzellikleri size versin sağ salim dönesiniz inşallah.Allah sizden razı olsun yiğitler.
Kalan karakter : 300