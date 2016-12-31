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Akpınar, "Taburumuz, rengini, şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı al bayrağımızı dalgalandırmak ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek maksadıyla 2 bin 450 metrede, 3 metreye varan kar kalınlığında, eksi 22 dereceyi bulan soğuklarda, 7 gün 24 saat esasına göre milletinin emrinde görev yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da kanının son damlasına kadar görev yapmaya devam edecektir." diye konuştu.