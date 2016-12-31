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Trabzon
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Trabzon'da hayat kadınları havalandırma boşluğunda yakalandı

Operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıklarını belirlenen 24 hayat kadını gözaltına alındı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:10:46 Güncelleme: 15:13:57 İHA

Trabzon'da polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlediği bir otelde havalandırma boşluğuna saklanan yabancı hayat kadınları polis ekipleri tarafından yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince hayat kadınlarının barındığı oteller yönelik yapılan operasyonlarda ilginç görüntüler çıkıyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri tarafından Çömlekçi mahallesinde yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıklarını belirlenen 24 hayat kadını gözaltına alınırken, bazı hayat kadınları bir otelin havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    kahvehaneler onlardan sorulur
  • Misafir 5 saat önce
    Ne Istersiniz onlardan ya.Vatandaslara hizmet sunuyorlar..
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