Taksim'de "özel harekat polisli" yılbaşı önlemi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:16:42 | Güncelleme: 18:21:13
İHA
Özel harekat polislerinin metro çıkışlarında beklediği görülürken, çok sayıda itfaiye aracı da meydanın çeşitli noktalarına konuşlandırıldı
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2017'ye saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
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Güvenlik sorununu önlemek amacıyla meydanın, Gezi Parkı'nın ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri yerleştirildi.
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Güvenlik sorununu önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında meydanın çeşitli noktalarına itfaiye araçları konuşlandırılırken, özel hareket polislerinin de olası bir olumsuzluğa karşın metro çıkışlarında nöbet beklediği görüldü.
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2017'ye saatler kala Taksim ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılırken vatandaşlar da üzerleri aranarak caddeye giriş yaptı.
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Yeni yıla saatler kala polis ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Yeni yıl kutlamalarında olası bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.
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Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
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Önlemler kapsamında vatandaşlar Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne aramadan geçirilerek giriş yaptı. Vatandaşların üzerleri, çantaları ve bavulları arandı.