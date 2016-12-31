Taksim'de "özel harekat polisli" yılbaşı önlemi

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2017'ye saatler kala Taksim ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılırken vatandaşlar da üzerleri aranarak caddeye giriş yaptı.