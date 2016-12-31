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Taksim'de "özel harekat polisli" yılbaşı önlemi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:16:42 İHA

Özel harekat polislerinin metro çıkışlarında beklediği görülürken, çok sayıda itfaiye aracı da meydanın çeşitli noktalarına konuşlandırıldı

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    2017'ye saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

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    Güvenlik sorununu önlemek amacıyla meydanın, Gezi Parkı'nın ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri yerleştirildi.

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    Güvenlik sorununu önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında meydanın çeşitli noktalarına itfaiye araçları konuşlandırılırken, özel hareket polislerinin de olası bir olumsuzluğa karşın metro çıkışlarında nöbet beklediği görüldü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    allahım esirgesin sizi koçlar
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