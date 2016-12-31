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Başbakan Yıldırım: Teröristlerin hepsini yok edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya sağır olsa da size bunları yaşatanlara hesap soracağız" dedi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:27:08 Güncelleme: 16:27:49

Kilis'te mültecilere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım. "5-6 yıldır yerinden yurdundan ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ama burada kardeşlerinizin arasındasınız. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ AÇIK"
Uzun süre devam eden çatışmalar durduruldu. Bu ateşkesin devam etmesi için, bu acıların artık bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük çaba sarf etti. Aynı zamanda Rusya ve diğer ülkelerle uzun süren müzakareler sonunda bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı hale gelir, hepinizin memleketlerinize huzur içinde dönme imkanı doğar. Kapımız, soframız, gönüllerimiz daima sizlere, kardeşlerimize açık oldu. Bundan sonra da açık olmaya devam edecek. 

"KONYA NEYSE HALEP DE ODUR"
Nasıl bir zulüm yaşadığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl insanların hayatına son verildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını çok iyi biliyoruz. Şunu bilin ki zulüm ile abad olunmaz. Zalimler eninde sonunda hesabını verirler. Bizim için Konya neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse Halep de odur. 

"BATI ZULME SEYİRCİ KALDI"
Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi çıkarıp selama erdirmeye çalışırken maalesef batılı ülkeler Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar, hiçbir şey yapamadılar. 46 bin Halepli kardeşimizi katliamdan kurtardık, onları İdlib'de güvenli bir bölgeye taşıdık. Her türlü ihtiyaçları temin ediliyor. 

"TERÖRİSTLERİ YOK EDECEĞİZ"
Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara hesabını, dünya sessiz olsa da sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir. Bu sabilerin, bu gençlerin, bu hanımefendilerin, beyefendilerin çektiklerinin hesabını dünya veremiyor. Sevgili gençler çok çalışacağız. Ülkelerimizi kalkındırmak için, kardeşliğimizi artırmak için el ele vereceğiz. 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    Köprü 7 tl olmuş.%48 zam
  • Misafir 4 saat önce
    yeniden büyük Türkiye yeniden güçlü Türkiye
  • Misafir 5 saat önce
    türk ün türk ten başka dostu yoktur arap laramı güveneceğiz biraz maziye bakın
  • Misafir 5 saat önce
    öncelikle idamı getirip ab ve abd ile ilişkileri baştan düzenlemelisiniz. ekonomiden korkmayın ben şahsen ağaç kabuğu yemeye tüm sevdiklerimi ve kendi canımı vermeye razıyım yeterki milli adımlar atın
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