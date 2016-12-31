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Mersin'de ölen genç çift son yolculuğuna beraber uğurlandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:53:14 DHA

Omuzlara alınan genç çiftin tabutları gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi

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    Mersin'de sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren Serkan Genç ve Fatma genç çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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    Çiftin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Toroslar İlçesi Arpaçsaksarlar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

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    Yakınları ağıtlar yakarken Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım?

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YORUMLAR 0
  • Misafir 15 dakika önce
    Allah Rahmet eylesin
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