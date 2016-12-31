GÜNDEM
Mersin'de ölen genç çift son yolculuğuna beraber uğurlandı
31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:53:14 | Güncelleme: 16:35:46
DHA
Omuzlara alınan genç çiftin tabutları gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi
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Mersin'de sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren Serkan Genç ve Fatma genç çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Çiftin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Toroslar İlçesi Arpaçsaksarlar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
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Yakınları ağıtlar yakarken Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım?
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İyice süsleyin gelinimi de, oğluma cennette güzel gözüksün" diyerek ağladı. Fatma Genç'in annesi Nadire Kırmızı da gözyaşlarına boğuldu.
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Omuzlara alınan genç çiftin tabutları, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Arpaçsakarlar Mezarlığı'na kadar taşınıp gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
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