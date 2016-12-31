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Garson cinayetine 13 yıl 11 ay hapis

Duruşmadaki savunmasında Gürcantaş, "Mecbur kalmasam bıçaklamazdım. Kendisi cüsse olarak benim iki katımdır. Bana defalarca vurduğu için kendimi kurtaramadım. O nedenle bıçaklamak durumunda kaldım" dedi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:32:33 Güncelleme: 16:35:03 DHA

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde aynı otelde çalıştığı 29 yaşındaki Türker Yılmaz Böyük'ü 4 yerinden bıçaklayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan aynı yaştaki garson Hasan Hüseyin Gürcantaş, 13 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık karar duruşmasında, "Mecbur kalmasam bıçaklamazdım" diye kendini savundu.

Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne 24 Mayıs sabaha karşı yapılan ihbarda, Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarpmış bir araç olduğu bildirildi. Olay yerine giden polis, 46 FL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Türker Yılmaz Böyük'ü yaralı halde buldu. Boynunda, göğsünde ve sırtında 4 bıçak yarası olduğu tespit edilen Böyük, ambulansla kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İTİRAF ETTİ

Olayı soruşturan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otelde animasyon şefi olan Böyük'ün, son görüştüğü kişinin Hasan Hüseyin Gürcantaş olduğunu tespit etti. Türker Yılmaz Böyük ile aynı otelde garson olarak çalıştığı belirlenen Hasan Hüseyin Gürcantaş otelin lojmanında gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunda Böyük'ü bıçakladığını itiraf eden şüpheli, Böyük ile mesai sonrası bir bara eğlenmeye gittiklerini, burada alkol aldıklarını, lojmana dönüş yolunda ise aralarında tartışma çıktığını söyledi. Türker Yılmaz Böyük'ün hakaretine maruz kaldığını iddia eden Hasan Hüseyin Gürcantaş, tartışmanın büyümesi sonucu Böyük'ü bıçakladığını anlattı. Daha önce de fuhuş suçundan arandığı tespit edilen Hasan Hüseyin Gürcantaş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BIÇAKLAMAK DURUMUNDA KALDIM'

Hasan Hüseyin Gürcantaş'ın Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. Duruşmadaki savunmasında Gürcantaş, "Mecbur kalmasam bıçaklamazdım. Kendisi cüsse olarak benim iki katımdır. Bana defalarca vurduğu için kendimi kurtaramadım. O nedenle bıçaklamak durumunda kaldım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Beratımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

13 YIL 11 AY HAPİS

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Hüseyin Gürcantaş'ı kasten adam öldürme suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Hasan Hüseyin Gürcantaş duruşma sonrası tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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