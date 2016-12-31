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Şanlıurfa
GÜNDEM

Şanlıurfa'da çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Patlayıcının 5 intihar yeleğinde kullanılmasının planlandığı bildirildi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:52:15 Güncelleme: 17:04:21

Şanlıurfa polisi, düzenlediği operasyon ile DEAŞ'lı teröristler tarafından canlı bombalara verilmek üzere Suriye'den gönderilen 16 kilogram TNT patlayıcı ele geçirdi. Patlayıcıyı getiren kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu DEAŞ'ın Türkiye'nin batı illerinde eylem planlayan elemanlarına verilmek üzere patlayıcı madde gönderdiğini belirledi. Çalışmaları derinleştiren ekipler, patlayıcı maddenin sınırdan geçildikten sonra Akçakale ilçesinde getirildiği ve burada saklandığını tespit etti. Bunun üzerine patlayıcı maddenin bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, 16 kilogram TNT patlayıcı, 300 metre uzunluğunda patalayıcı fitili, 36 adet elektrikli kapsül, 6 adet basma tipi patlayıcı anahtar, 5 adet el bombası ele geçirdi. Patlayıcının 5 intihar yeleğinde kullanılmasının planlandığı bildirildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

DEAŞ'ın Suriye'de gönderdiği patlayıcı maddeyi ele geçiren Şanlıurfa İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, patlayıcı maddeyi getirenleri yakalamak için operasyona devam ettiği öğrenildi.

Neşet DİŞKAYA / HABER MERKEZİ

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