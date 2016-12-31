Arabalı feribotta panik anları

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı. Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.



4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.

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