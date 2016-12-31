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Arabalı feribotta panik anları

Ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. 4 araç birbirine çarparak hasar aldı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:26:12 Güncelleme: 17:54:59 DHA

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı. Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.

4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Köprü varken bu kişilerin feribotta ne işi var. Anlamak mümkün değil.
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