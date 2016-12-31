Adana'da akıl almaz cinayet

Adana'da 51 yaşındaki Mahmut Demirkapı, iddiaya göre ekmek yüzünden tartıştığı fırıncı kardeşi 49 yaşındaki Şığletif Demirkapı'yı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.



Merkez Yüreğir ilçesinin Camili mahallesindeki, yılın son günü öğle saatlerinde meydana geldi. Pide fırını sahibi Şığletif Demirkapı, ağabeyi Mahmut Demirkapı'yı kucağında ekmeklerle giderken gördü. Ağabeyine, "Ben fırın çalıştırıyorum, ekmeği niye benden almıyorsun da başkasından alıyorsun" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Mahmet Demirkapı da kardeşine, "Sen güzel ekmek pişiremiyorsun" karşılığını verdi.



İki kardeş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evine giden Mahmut Demirkapı, pompalı tüfek ile geri gelip kardeşinin işyerine ateş açtı. Mahmut Demirkapı'nın silahından çıkan saçmalar, Şığletif Demirkapı'nın kasığına isabet etti. Yaralı kardeşini olay yerinde bırakan Mahmut Demirkapı, kamyonete binerek kaçtı. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alınan Şığletif Demirkapı ise kurtarılamadı. Polis, ekmek yüzünden çıkan tartışmada kardeşini öldürdüğü iddiasıyla Mahmut Demirkapı'yı arıyor.