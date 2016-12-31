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GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 18:49:10 Güncelleme: 20:59:13 DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin Türkiye'nin güneyindeki Suriye'nin Münbiç bölgesinin kontrolünü sağlayan terör örgütü YPG'ye, Amerika'nın silah vermesine ilişkin, "Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede, teröristlerin desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını da dağıtmak için nasıl 'Fırat Kalkanı' operasyonunu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin, meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etme, ülkemizin, milletimizin canı ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'deki masum sivil insanların da terör karşısında korunması yine sadece bizim değil, koalisyon güçlerinin, Rusya'nın, terörle mücadele eden herkesin görevidir. Ve bu görev yerine getiriliyor. Bu vesile ile 2017'nin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kırsalda, 'Fırat Kalkanı'nda operasyon yapan, gece- gündüz demeden vatan için, millet için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimizi polislerimizin, jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, korucularımızın, bekçilerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun."

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