Bekir Bozdağ'dan hızlı tren müjdesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnşallah 2019'a kadar Yozgat, yüksek hızlı trenle raydan, havalimanıyla havadan Türkiye ve dünyaya bağlanacak. Yozgat'ın havası değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Planlama Kurulu tarafından yatırım programına alınan Yozgat Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yozgat'ın 2017 yılına, havalimanı projesinin 2016 Yılı Yatırım Programı'na alınmasıyla girdiğini belirten Bozdağ, "İnşallah 2019'a kadar Yozgat, yüksek hızlı trenle raydan, havalimanıyla havadan Türkiye ve dünyaya bağlanacak. Yozgat'ın havası değişecek." ifadesini kullandı.

Havalimanının proje fotoğrafını da paylaşan Adalet Bakanı Bozdağ, havalimanı projesinin yatırım programına alınması nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete Yozgatlılar adına teşekkür etti.