Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da, özel harekat polislerinin de yer aldığı 80 polisle gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı ve 80 polisle gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 9 adreste arama yapıldı.

Aramalarda toplam 267,3 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 7,65 milimetre çapında 25 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 zanlının, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.