Habertürk ve Andy-Ar 'yılın en'lerini sordu

TÜRKİYE, 2016 yılını acı ve hüzünleriyle geride bıraktı. 2016’ya yurdun birçok köşesinde terör saldırıları damgasını vurdu. İstanbul’dan Diyarbakır’a, Ankara’dan Gaziantep’e yaşanan hain terör saldırıları 7’den 70’e hepimizi yasa boğdu. 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin direnişi ve FETÖ’cü hainlerin sukutuhayale uğratılması sadece yılın değil, Cumhuriyet tarihimizin en önemli olayları arasında yer alıp hafızalara kazındı. ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi, HABERTÜRK için geride bıraktığımız yılı vatandaşın nasıl değerlendirdiğini ve 2017 yılına ilişkin beklentilerini sordu. 28-30 Aralık tarihleri arasında 26 ilde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup 1.507 kişiyle Türkiye’nin 2016 yılı gündemini mercek altına aldı. İşte araştırmadan çıkan sonuçlar...

2016 YILINI NASIL DEĞERLENDİRDİK?

ANDY-AR ankete katılanlara, “Size göre 2016 yılını değerlendirecek olursanız nasıl bir yıl oldu?” diye sordu. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 69.6’sı “Kötü bir yıldı” cevabını verdi. Bunu yüzde 21.2 ile “Ne iyi ne kötü bir yıldı” yanıtı izledi. 2016 yılı için “İyi bir yıldı” diyenlerin oranı ise yüzde 9.2’de kaldı.

- Yaşa göre dağılımda ise geçen yılın kötü bir yıl olduğunu söyleyen en yüksek yaş skalası yüzde 74.4 ile 25-34 yaş grubu oldu. Bu grubu yüzde 71.6 ile 35-44 yaş grubu takip etti. 2016 için “Ne iyi ne kötü bir yıldı” diyenlerin yüzde 25.5’i ise 45-54 yaş grubundaki denekler oldu. Geçen yıl için “İyi bir yıldı” diyen grup içinde en yüksek oransa yüzde 11.9 ile 55 yaş üstü grupta saptandı.

- Cinsiyete göre dağılımda ise kadınların yüzde 70.5’i 2016 için “Kötü bir yıldı” dedi. Erkeklerde bu oran yüzde 68.7 olarak belirlendi. “Ne iyi ne kötü bir yıldı” diyen grupta da kadınlar yüzde 22.8, erkekler yüzde 19.6 oldu. 2016 için “İyi bir yıldı” diyenlerin cinsiyete göre dağılımında ise erkekler kadınları ikiye katladı ve yüzde 11.7, “İyi bir yıldı” dedi. 2016 için “İyi bir yıldı” diyen kadınların yüzdesi ise 6.6 çıktı.

15 TEMMUZ VE TERÖR YILA DAMGA VURDU

HABERTÜRK için toplumun nabzını tutup, düşüncelerini araştıran ANDY-AR, ‘2016 yılının olayı sizce neydi?’ diye sordu. Bu soruya yüzde 45.8, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılanan FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi cevabını verdi. Erkeklerin yüzde 46.9’u, kadınların yüzde 44.5’i yılın olayı olarak 15 Temmuz’u ilk sıraya taşıdı. n Bu yanıtı, yüzde 23.7 ile birçok kentte yaşanan terör saldırıları izledi. ‘Terör’ cevabını veren kadınlar yüzde 25.9, erkeklerse yüzde 21.5 olarak ankete yansıdı. ‘Şehitlerimiz’ yüzde 8.9 ile üçüncü sırada yer alırken, Suriye ile yaşanan süreç yüzde 3.2 ile dördüncü oldu.

2017’DEN UMUTLUYUZ

Araştırma şirketi, “Sizce 2017 yılı nasıl bir yıl olacak?” diye sordu. Bu soruya yüzde 73.9 “İyi ve güzel bir yıl” cevabını verdi. “Kötü bir yıl olacak” diyenlerin oranı ise yüzde 21.2 olarak ankete yansıdı. “Bilmiyorum, cevap yok” diyenlerin yüzdesi ise 4.9 olarak belirlendi.

- Yaş grubuna göre bakıldığında ise “İyi ve güzel bir yıl olacak” diyenlerin oranı 18-24 yaş skalasında yüzde 83.7 ile zirve yaptı. Bu grubu 45-54 yaş grubundakiler yüzde 74.6 ile izledi. Ardındansa yüzde 74.1 ile 35-44 yaş grubu geldi. “Kötü bir yıl olacak” diyenlerin oranı ise yüzde 24 ile en yüksek, 55 yaş üstü grupta saptandı.

- Cinsiyete göre dağılımda ise kadınlar tam anlamıyla rekor kırdı. Kadınların yüzde 80.9’u, “2017, iyi ve güzel bir yıl olacak” dedi. Erkekler ise yüzde 67 olarak araştırmaya yansıdı. “Kötü bir yıl olacak” diyen erkeklerin yüzdesi ise 27 olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EN GURUR DUYULAN KİŞİ OLDU

ANDY-AR, “2016 yılının en gurur duyulan kişisi kimdi?” diye sordu. Bu soruya yüzde 37.7 oranında verilen yanıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir yüzde 5.3 ile izledi. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar ise yüzde 3.8 ile gurur duyulan üçüncü isim oldu.

GEÇEN YILIN DUYGUSU: ‘HÜZÜN’ VE ‘ACI’

2016 yılının duygusu sizce neydi?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya deneklerin yüzde 42.5’i, ‘Üzüntü’ cevabını verdi. Benzer biçimde ‘Hüzün’ yanıtını verenler yüzde 13.5 ile ikinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 10.2 ile ‘Acı’, yüzde 2.3 ile ‘Vatan sevgisi’, yüzde 2.1 ile ‘Sevinç’ izledi. Ardındansa yüzde 1.4’le ‘Birlik ve beraberlik’ ile ‘Korku’ ifade edildi.

2016’YI ‘ÜZÜNTÜ’, ‘KÖTÜ’ ‘DARBE’ DİYE İFADE ETTİK

ANDY-AR katılımcılara, “2016 yılını tek kelime ile ifade etseniz, bu kelime ne olurdu?” diye sordu. Ankete katılanların yüzde 14’ü ‘Üzüntü’ dedi. Bu cevabı yüzde 13 ile ‘Kötü’ takip etti. Üçüncü sırada yüzde 7.5 ile ‘Darbe’ çıktı. ‘Barış’ diyenlerin oranı yüzde 7.2 olarak belirlendi. ‘Berbat’ diyenler yüzde 6.6, ‘Terör’ cevabını verenler yüzde 4.6, ‘Acı’ kelimesini ifade edenlerse yüzde 3.9 olarak çalışmaya yansıdı.

"2017 İLE İLGİLİ OLUMLU BEKLENTİ YÜZDE 70'LER DÜZEYİNDE"

ANDY-AR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, yeni yıl araştırmasıyla ilgili sonuçları şöyle değerlendirdi: “Herkesin öncelikle kendi kişisel duygularını ön plana çıkardığı değil, Türkiye’nin ve dünyanın içinde olduğu genel olarak olumsuzluğu ifade eden bir noktadan geçen yılı değerlendirdiği görülüyor. Olumsuzluğun hepimize bizzat yansımış olması burada önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmış.

İnsanların 2017’den olumlu beklentisi yüzde 70-73 ile ankete yansıyor. Ama 2016 yılıyla ilgili gerçekten, ‘Bir an önce bitsin, artık son bulsun’ noktasına varılmış durumda. Bunları yansıtan neler oldu?

Öncelikle 15 Temmuz darbe girişimi, insanların psikolojisini bozdu. Netice itibarıyla o gece yaşananları bir şekilde insanlar bizzat duygularıyla yönlendirdi diyebilirim. Bombalar, saldırılar, son zamanlarda sıklaştığı için insanların artık gündelik hayatına gerçekten müdahale eden, korkan, evet birlikte durmaya çalışan fakat mümkün olduğunca tedbirli de davranan bir psikoloji söz konusu. En gurur duyulan kişiye geldiğimizde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz öncesi ve sonrası olmak üzere artık bir milat olarak kabul edilen siyasi hayatımızdaki sürecin beğeniyle karşılık bulduğunu söylememiz gerekir.”

GAZETE HABERTÜRK