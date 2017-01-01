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Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu

Silahla vurulan Korkut Özgün isimli kişinin, 2017'nin ilk saatlerinde otomobil içinde ölü bulunduğu bildirildi

01 Ocak 2017 Pazar, 11:36:49 Güncelleme: 11:39:49 DHA

Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde otomobil içerisinde koltuğunda başından tabanca ile vurulan Korkut Özgün'ün cesedi bulundu.

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan çevrede oturanlar, dışarı çıktıklarında beyaz renkli 01 KS 534 plakalı lüks bir otomobilin çalışır halde yol kenarında durduğunu gördü. Aracın yanına gelenler, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulduğunu fark edince durumu polis ve 112 Acil'i aradı.

Sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulan Korkut Özgün öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Özgün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis Korkut Özgün'ün cinayete mi kurban gittiği intihar mı ettiğini araştırıyor.

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