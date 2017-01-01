CHP'den Reina saldırısı için ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reina'daki terör saldırısı hakkında, "Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır. Bu düşüncelerle, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

HAMZAÇEBİ: BU YASI HEPİMİZ TUTARSAK...

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul'daki terör saldırısı hakkında "Böylesi olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir. Bu yası hepimizin tutması gerekir. Bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gelerek incelemelerde bulundu. Hamzaçebi Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamzaçebi, “39 insan hayatını kaybetti. 65 yaralı var. 4 yaralının durumu ciddi. Henüz bu acımasız vahşi olayı hangi örgütün veya kimin gerçekleştirdiği konusunda bir açıklama, bir belirleme yok. Bu olayı planlayanlar gerçekleştirenler farklı bir yöntem kullanıyorlar. Bu güne kadar bombalı araç, canlı bomba şeklinde, bunları kullanmak suretiyle yapılan terör eylemleri dün gece itibariyle çok farklı bir yönteme bürünmüş durumda. Silahlı kişi, Noel Baba kılığına girmiş kişi, ya da kişiler bilemiyorum; yılbaşı kutlamasını yapan bir grubu hedef alıyor. Bir yaşam tarzını hedef alan, bir saldırı söz konusudur. Çok acı bir olaydır. Bu terör olayının vahşeti kadar bu da acı bir olaydır. Çok çok üzgünüz. Bu tür olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir. Bu yası hepimizin tutması gerekir. Bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz. “ dedi.

"VAHŞETİN İZLERİNİ ORADA GÖRÜYORUZ"

“Olay yerini gördünüz mü ?"ösorusuna Hamzaçebi; “Olay yerinde yetkililer delil tespitini yapıyor. O arkadaşları izledik. Bizzat delillerin toplandığı yere girmedim tabiki. Görebileceğim yerden olay yerine baktım. Vahşetin izlerini orada görüyorsunuz. Kutlamayı yapan topluluğun bulunduğu yerde büyük bir dağınıklık var. Silahın , ateşin elbetteki oradaki izleri var. İnşallah bu olayı gerçekleştirenler yakalanır. Sorumlular ortaya çıkar. Dilerim ki bu terör olayı son olsun. Terörü kanıksamamalıyız. Buna alışmamalıyız. Birileri böyle istiyor olabilir.Buna karşı dimdik durmalıyız. “yanıtını verdi.