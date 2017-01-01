Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı son erdi

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 2 saat öncene olcak gıden canlar gerı mı gelecek123
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Misafir 2 saat önceMit nerede???183
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