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dolmabahçe
GÜNDEM

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı son erdi

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının ardından Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi

01 Ocak 2017 Pazar, 11:59:18 Güncelleme: 14:35:40 DHA

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    ne olcak gıden canlar gerı mı gelecek
  • Misafir 2 saat önce
    Mit nerede???
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