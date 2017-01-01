Habertürk'ten yıldırım baskı! ALÇAKLAR

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı sonrası HABERTÜRK gazetesi "ALÇAKLAR" manşetiyle yıldırım baskı yaptı.
HABERTÜRK gazetesinde, Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü, 4'ü ağır 65 kişinin yaralandığı terör saldırısı için "Yer ve kişi ayırmadan masumları katleden terör ülkemizi bölemeyecek" ifadeleri yer aldı.
İşte HABERTÜRK'ün yıldırım baskısı:
ALÇAKLAR
Türkiye ve insanlık düşmanları, alçak yüzlerini 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da gösterdi. Gece kulübü Reina’da masum insanlara uzun namlulu silahlar ve patlayıcıyla saldırdılar. İlk şüpheli DEAŞ.
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