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Habertürk, reina
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Habertürk'ten yıldırım baskı! ALÇAKLAR

Habertürk gazetesi Ortaköy'deki hain terör saldırısı sonrası yıldırım baskı yaptı

01 Ocak 2017 Pazar, 14:05:29 Güncelleme: 14:14:50

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı sonrası HABERTÜRK gazetesi "ALÇAKLAR" manşetiyle yıldırım baskı yaptı.

HABERTÜRK gazetesinde, Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü, 4'ü ağır 65 kişinin yaralandığı terör saldırısı için "Yer ve kişi ayırmadan masumları katleden terör ülkemizi bölemeyecek" ifadeleri yer aldı.

İşte HABERTÜRK'ün yıldırım baskısı:

ALÇAKLAR

Türkiye ve insanlık düşmanları, alçak yüzlerini 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da gösterdi. Gece kulübü Reina’da masum insanlara uzun namlulu silahlar ve patlayıcıyla saldırdılar. İlk şüpheli DEAŞ.

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