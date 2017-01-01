Niğde'de yemek asansörüne sıkışan kadın feci şekilde can verdi

Niğde'de Atatürk Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonun servis asansöründe sıkışan kadın, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez Atatürk Anadolu lisesine ait kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyon yemekhanesinde çalışan H. A.(51) iddiaya göre, öğlen yemeği için hazırlık yaparken servis asansörünü kullanmak istedi. Bu sırada, yemek asansörüne sıkışan sebze kasasını çıkarmaya çalışan talihsiz kadın, asansörün hareket etmesiyle asansöre sıkıştı.



H.A'nın sıkıştığını gören çalışanlar, kadını bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre uğraş verirken, olay yerine 112 ekipleri ve asansör teknik ekibi çağrıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası sıkıştığı yerden çıkarılan H.A'nın öldüğü belirlendi.



Evli ve 3 çocuk annesi olan 51 yaşındaki H. A.'nın cesedi otopsi için Niğde Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, Okul müdürü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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