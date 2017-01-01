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Mersin, sel
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Mersin'de selfie çekerken sele kapılan gencin cesedine ulaşıldı

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta özçekim yaparken denize düştüğü belirtilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın cesedi bulundu

01 Ocak 2017 Pazar, 15:15:11 Güncelleme: 15:17:48

Mersin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı. Felaket sonrası farklı yerlerde cesetleri bulunan Serkan Genç ile eşi Fatma Genç'in 3 yaşındaki kızları Miray ile komşuları Sultan Uncu'nun cesetlerinin bulunması için de çalışmalar sürüyor.

Mersin'de perşembe günü şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen selde Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta özçekim yaparken denize düştüğü belirtilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın cesedi bulundu. Akdeniz Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların 2 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarında Yılmaz'ın cansız bedenine iskelenin ayaklarına yakın noktadaki kayalıkların arasında ulaşıldı. Ekipler tarafından bota alınan ceset, getirildiği Mersin Marina'dan ambulansa konularak otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalınayak deresi ve liman kapısı yakınında cesetleri bulunan Serkan ve eşi Fatma Genç önceki gün toprağa verilmişti. Çiftin 3 yaşındaki kızları Miray ile komşuları Sultan Uncu'yu (25) arama çalışmaları ise sürüyor.

Beycan ÜÇKARDEŞ / MERSİN

 

 

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