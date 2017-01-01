01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Reina Mehmet Koçarslan
GÜNDEM

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'dan saldırıyla ilgili açıklama

"İçimiz kan ağlıyor, kurşunlar ciğerimize saplandı"

01 Ocak 2017 Pazar, 15:29:13 Güncelleme: 17:55:54

Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçarslan, sahibi olduğu Reina'ya yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Ortaköy'deki işletmemizde saat 01.15 sıralarında gerçekleşen hain saldırının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Yaşadığımız bu korkunç olay, insanlığa, milletimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize, ekonomimize, turizmimize yani tüm ülkemize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. İçimiz kan ağlıyor, kurşunlar ciğerimize saplandı… Bu hain saldırıda hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, kapıdaki görevli polis arkadaşlarımız, içeride bulunan turist kardeşlerimiz, garsonundan komisine kadar hepsi bizim evlatlarımızdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifalar, ailelerine ise sabır ve metanet diliyorum.

Yaklaşık iki haftadır Arnavutköy-Bebek-Ortaköy Boğaz hattında olağanüstü emniyet tedbirleri alınmış, tüm bu noktalara çadırlar kurulup 24 saat sabit uygulama yapan ekipler yerleştirilmiştir. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz tarafında da gerekli önlemler alınmıştır. Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz.

İnsanlığa, milletimize ve ülkemize yapılan bu terör saldırısının, birliğimizi bozamayacağına, kardeşliğimizi yok edemeyeceğine, devletimizin milletimizle el ele terörü yok edeceğine inancımız tamdır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şüpheli araç polisi harekete geçirdi
GÜNDEM

Şüpheli araç polisi harekete geçirdi
Yürek yakan tablo
GÜNDEM

Yürek yakan tablo
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Amerikan hükümeti tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi
GÜNDEM

ABD Büyükelçiliği iddialara yanıt verdi
Türkçüler Otağı Başkanı bıçakla yaralandı
GÜNDEM

Türkçüler Otağı Başkanı bıçakla yaralandı
Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde silahlı saldırı
GÜNDEM

Kavga ettiği babasını camide pompalıyla vurdu
Mehmet Koçarslan kimdir?
GÜNDEM

Mehmet Koçarslan kimdir?
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı son anda engellendi
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA POLİSİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Son iki saldırıda dikkat çeken detay!
GÜNDEM

SON İKİ SALDIRIDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi
GÜNDEM

KÜTAHYA'DA 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

EN ÇOK 15 TEMMUZ FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİ İLE ŞEHİTLERİMİZE ÜZÜLDÜK
Silah ve hareketler ‘profesyonel’
GÜNDEM

TERÖRİST SAVAŞ EĞİTİMİ ALMIŞ BİR PROFESYONEL Mİ?
51 havacı öğrenciye 3'er müebbet ve 22.5 yıla kadar hapsi istendi
GÜNDEM

51 HAVACI ÖĞRENCİYE 3’ER MÜEBBET TALEBİ