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Devlet Bahçeli MHP Reina
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Devlet Bahçeli'den Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama

01 Ocak 2017 Pazar, 15:58:03 Güncelleme: 17:10:37 HABERTURK.COM

2017'nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin ölümüne 65 kişinini yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin MHP lideri Bahçeli'den açıklama geldi.

Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklama şöyle;

Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık. Azılı katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldılar.

2017 yılının ilk anlarında terör hain ve vahşi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy’deki bir eğlence mekânında masumlar alçakça katledildi.

Noel Baba kılığına girmiş bir cani Ortaköy’deki gece kulübünü kana boğdu. Aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca bu menfur saldırıda 4’ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralandı. Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür, ama metanetimiz de büyüktür. Hunhar terör saldırısında şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara şifa dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum.

Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır. Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye’nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır. 2017’de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetleri durmayacaktır. Artık eski ezberlerde ve denenmiş yollarda ısrar anlamsızdır. Kast edilmek istenen istiklalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır.

Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır.

Gerçekte teröristler ve terör örgütleri kukladır, arkalarında duran canavar güçler Türkiye üzerinde, Ortadoğu'da vahşi hesap yapmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız.

Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki; zalimleri mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir. MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz; pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gökkubbeyi yıkacağız.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    ağzınıza sağlık başkanım
  • Misafir 4 saat önce
    helal olsun türkmenbeyi
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