Ayhan Arık Reina'nın kapısında beklerken teröre kurban gitti!

Teröristin ilk kurbanlarından Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlandı. Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına hedef oldu. Başından aldığı kurşunla kapı önünde hayatını kaybeden Arık için Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arık'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. İki oğlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.
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