Mehmet Koçarslan, 1958 yılında Tunceli'de dünyaya gelen iş adamı ve gece kulübü işletmecisidir. Tam 25 yıl boyunca kömürcülük yapmıştır ve aynı zamanda aile şirketindeki madencilik işi haricinde ithalat ve ihracat ile de uğraşmıştır.

Bir süre bu iki sektörde devam eden iş hayatı, birden değişmiş ve İstanbul'un bilinen gece kulüplerinden olan Reina'yı açmıştır.

Aynı zamanda Galatasaray adası olarak bilinen Su Adası'nın da işletmecisi olan Mehmet Koçarslan, eşi Müge Koçarslan ile 6 ay birlikte, 6 ay ayrı yaşamaktadır. Kendilerinin 3 kızları bulunmaktadır.

En küçük kızına Amerikalı bir arkadaşı İspanyolca olan "Reiana" adını koymuştur ve isim kraliçe anlamına gelmektedir. Kızının adını mekanına veren Mehmet Koçarslan, kızının isminin uğuru sayesinde bu günlere geldiğine inanıyor.