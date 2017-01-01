GÜNDEM
Ayakkabı hırsızları yakayı böyle ele verdi
01 Ocak 2017 Pazar, 20:18:30 | Güncelleme: 20:31:21
Bursa'da bir binaya girerek ayakkabıları çalmaya kalkışan 2 gençten 1'i, apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, bir apartman sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi
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Bursa'da girdikleri bir apartmanın daire kapıları önlerine bırakılan ayakkabıları toplayan 2 hırsız, apartman sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı ise bir daire sakini tarafından saniye saniye görüntülendi.
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İlginç olay merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.
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Sitenin içindeki 7 katlı apartmana giren 2 hırsız ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları toplamaya başladı.
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Bu sırada kapının önünden sesler geldiğini duyan bir kişi kapı merceğinden baktığında iki kişiyi ayakkabıları poşete koyarken gördü.
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Kapıyı açıp hırsızların üzerine atlayan apartman sakini hırsızlardan birini yakalarken diğeri kaçmayı başardı.
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Hırsızı yakalayıp yere yatıran apartman sakinin bağırması üzerine diğer apartman sakinleri de dışarıya çıktı.
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Yere yatırılıp etkisiz hale getirilen hırsızdan hızını alamayan bir kadının başına vurması da aynı apartmanda oturan bir başka apartman sakini tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüye yansıdı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.S.T. (25) isimli kişiyi gözaltına aldı.
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Bu sırada apartman sakinlerinden kurtularak beyaz bir otomobille kaçmayı başaran S.K. isimli diğer hırsız ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kaçtığı aracın içerisinde yakalandı.
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Çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde yapılan aramada çalıntı oldukları düşünülen çok sayıda ayakkabı ele geçirildi.
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