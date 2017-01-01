01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Ayakkabı hırsızları yakayı böyle ele verdi

01 Ocak 2017 Pazar, 20:18:30

Bursa'da bir binaya girerek ayakkabıları çalmaya kalkışan 2 gençten 1'i, apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, bir apartman sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi

  • 1
    1 | 13

    Bursa'da girdikleri bir apartmanın daire kapıları önlerine bırakılan ayakkabıları toplayan 2 hırsız, apartman sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı ise bir daire sakini tarafından saniye saniye görüntülendi.

  • 2
    2 | 13

    İlginç olay merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.

  • 3
    3 | 13

    Sitenin içindeki 7 katlı apartmana giren 2 hırsız ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları toplamaya başladı.

     

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300