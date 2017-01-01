Öğle namazına gelmeyen imam ölü bulundu

Samsun'da öğle namazı için ezan okumayan imamı kaldığı lojmanda kontrole giden cemaat, ölü buldu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Sarıköy Salmatça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle caminin imamı olan 26 yaşındaki Resul Kurnaz, bugün öğlen namazı için ezan okumayınca camiye gelen cemaat merak edip lojmanda kalan imamı kontrole gitti.

Bekar olduğunu öğrenilen ve yalnız yaşayan 5 yıllık imam Resul Kurnaz çalınan kapıyı atmayınca cemaat meraklanıp yedek anahtar ile kapıyı açıp eve girdi.

Resul Korkmaz kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Soba zehirlenmesi sonucu öldüğü tahmin edilen imamın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Resul Kurnaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.