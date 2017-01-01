01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun
GÜNDEM

Öğle namazına gelmeyen imam ölü bulundu

Samsun'da öğle namazında camiye gelmeyen imamı kontrol için evine giden cemaat, imamın cansız bedeniyle karşılaştı

01 Ocak 2017 Pazar, 20:48:28 Güncelleme: 20:49:55 İHA

Samsun'da öğle namazı için ezan okumayan imamı kaldığı lojmanda kontrole giden cemaat, ölü buldu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Sarıköy Salmatça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle caminin imamı olan 26 yaşındaki Resul Kurnaz, bugün öğlen namazı için ezan okumayınca camiye gelen cemaat merak edip lojmanda kalan imamı kontrole gitti.

Bekar olduğunu öğrenilen ve yalnız yaşayan 5 yıllık imam Resul Kurnaz çalınan kapıyı atmayınca cemaat meraklanıp yedek anahtar ile kapıyı açıp eve girdi.

Resul Korkmaz kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Soba zehirlenmesi sonucu öldüğü tahmin edilen imamın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Resul Kurnaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

Samsun'un belalısı yakayı ele verdi
Samsun'da bir kişi silah tehdidiyle cinsel istismarda bulundu
GÜNDEM

Silah tehdidiyle cinsel istismarda bulundu
Samsun'da genç işçinin sır ölümü
GÜNDEM

Birden bayıldı hastanede hayatını kaybetti
7 gündür haber alınamayan genç kız bulundu
GÜNDEM

7 gündür haber alınamayan genç kız baskında bulundu
Samsun'da 8 gündür kayıp olan Melike Seven aranıyor
GÜNDEM

Her yerde aranıyor!
Kendisine sigara vermeyeni 6 yerinden bıçaklayan çocuk tutuklandı
GÜNDEM

Sigara vermedi diye 6 yerinden bıçakladı
2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

EN ÇOK 15 TEMMUZ FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİ İLE ŞEHİTLERİMİZE ÜZÜLDÜK
Son iki saldırıda dikkat çeken detay!
GÜNDEM

SON İKİ SALDIRIDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Silah ve hareketler ‘profesyonel’
GÜNDEM

TERÖRİST SAVAŞ EĞİTİMİ ALMIŞ BİR PROFESYONEL Mİ?
Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi
GÜNDEM

KÜTAHYA'DA 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da roketatarlı saldırı son anda engellendi
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA POLİSİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Güvenliği bodyguard’lar sağlıyor
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE EĞLENCE MERKEZLERİNDE GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?