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Eğitime kar engeli

01 Ocak 2017 Pazar, 21:27:22 AA

Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray, Niğde ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildi

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    AKSARAY

    Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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    İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

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    NİĞDE

    Niğde'de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. 

     

     

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