Eğitime kar engeli

01 Ocak 2017 Pazar, 21:27:22 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:00:35
AA
Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray, Niğde ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildi
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AKSARAY
Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.
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NİĞDE
Niğde'de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
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Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.
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KOCAELİ
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
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Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.