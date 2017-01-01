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İsmail Kahraman
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İsmail Kahraman'ın sağlık durumu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği ve yoğun bakım sürecinin normal şekilde devam ettiği açıklandı

01 Ocak 2017 Pazar, 22:21:05 Güncelleme: 23:21:07 AA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

TBMM Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta hastaneye yatırılan Kahraman, yapılan ileri tetkiklerinde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık'ta ameliyat edildi.

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Kahraman'ın tedavisinin sürdüğü Güven Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan da "Sayın Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisine devam edilmektedir." bilgisini aktardı.

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