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Diyarbakır'da roketatarlı saldırı son anda engellendi

Diyarbakır Merkez Yenişehir Üçkuyular polis lojmanlarına yapılmak istenen roketatarlı saldırı polisin dikkati sayesinde son anda engellendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:15:01 Güncelleme: 00:29:43 HABERTURK.COM

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Üçkuyular polis lojmanlarına yapılmak istenen terör saldırısı son anda engellendi.

Lojman girişinde nöbet tutan polis, gri renkli araçtan roket atmaya hazırlanan terör örgütü PKK mensuplarını fark etti. Nöbetçi polis memuru silahına davranıp teröristlere ateş açtı.

Teröristlerin içinde bulundukları plakası henüz belirlenemeyen otomobille olay yerinden kaçtı.

PKK'lıların kaçtığı otomobilin plakasını belirlemek için çalışma başlatıldı. Saldırı engellenirken facianın eşiğinden dönüldü.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR

 

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