2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük

ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi, HABERTÜRK için geride bıraktığımız yılı vatandaşların nasıl değerlendirdiğini mercek altına aldı. 28-30 Aralık tarihleri arasında 26 ilde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup bin 507 kişiyle görüşen ANDY-AR, Türkiye’de 2016 yılında siyaset, sanat ve spor dünyamızda öne çıkan isim ve olayları katılımcılara sordu.

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden ‘CATİ (telefon ile görüşme)’ yöntemi kullanılarak yapıldı. Ankete katılanlarsa yaş, cinsiyet, eğitim, mahalle/semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçildi. Çalışmanın hata payı ise +/- % 2.5 olarak açıklandı. Yazı dizimizin ikinci gününde sizlere, ‘yılın en üzücü olayları’nı, futbolda zirve koltuğuna oturan isimleri ve ‘yılın erkek ile kadın sanatçısı’nı sunacağız...

TERÖR VE ŞEHİTLER TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

Türkiye’nin birçok kentinde hain terör saldırıları yüzlerce canımızı aldı, şehit etti. ANDY-AR, katılımcılara “2016 yılının en üzücü olayı neydi?” diye sordu. Yüzde 37.1, 248 şehit verdiğimiz “15 Temmuz darbe girişimi” cevabını verdi. İkinci sırada ise yüzde 24.4 ile “Şehitler” yanıtı yer aldı. ‘Terör olayları’ yüzde 13.4 ile üçüncü, Beşiktaş’ta 10 Aralık’ta düzenlenen ve 37’si polis, 8’i sivil 45 kişinin şehit olduğu bombalı saldırı yüzde 5.6 ile dördüncü oldu.

Yılın en üzücü olayları başlığında, Kayseri’de içinde askerlerin bulunduğu 14 komandonun şehit düştüğü halk otobüsüne yönelik bombalı saldırı yüzde 2.6’yla beşinci sırada yer aldı. Suriye ile yaşanan süreç yüzde 2.1’le, Kızılay’da 13 Mart’ta düzenlenen ve 38 şehit verdiğimiz bombalı saldırı ise yüzde 1.7’yle öne çıkan acı ve hüzünlerimiz oldu. Diğer olaylar, yüzde 13.1’lik pastada yer aldı.

‘DÖRT KOLDAN TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN FETÖ, PKK VE DEAŞ’I GÖRÜYORUZ’

ANDY-AR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, önceki gece İstanbul Ortaköy Reina’da düzenlenen alçak saldırının, terör örgütlerinin umut ve birlikteliği kırmaya yönelik eylemi olduğunu belirterek, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin hem yılın olayı hem de yılın en üzücü olayı çıkıyor olması çok normal. Türkiye’deki olumsuz sürecin başlamasında yeni bir milat olduğunu görüyoruz. Türk halkını psikolojik olarak etkiledi. Burada can kayıpları, şehitler, hikâyeler ve kötü anılar var. Bastırılmış olması da özgüveni, birlik ve birliktelik duygusunu ortaya çıkardı. 7 Haziran sonrasında tırmanışa geçen ve 15 Temmuz’la birlikte dört koldan Türkiye’yi hedef alan FETÖ, PKK, DEAŞ’ı görüyoruz. Terörün maşası olarak, birlikteliğimizi kırmak için canlı bombalar, eylemler düzenleniyor. İnsanımız Türkiye’nin terör örgütlerinin hedefinde olduğunun farkında. Şehitlerimiz içinse, ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ın çok ötesine geçmiş durumda vatandaş.”

‘SİBEL CAN SÜRPRİZ YAPTI’

Yılın takımı olarak şampiyon Beşiktaş’ı diğer takım taraftarlarının da desteklediğini belirten Acar, yılın kadın sanatçısının Sibel Can çıkmasının sürpriz olduğunu söyledi. Acar, “Bir ses yarışmasında jüri olması nedeniyle gündemde olması popülaritesini artırmış görünüyor. Megastar Tarkan bütün araştırmalarımızda her yıl karşımıza birinci sırada çıkıyor” dedi. Geçen yılın en iyi futbolcusunun Arda Turan olduğunu ifade eden Acar, “Yaz aylarında EURO 2016 nedeniyle bir tepki vardı. Ancak son dönemde dünyada en iyi konumda olan Türk futbolcusu olarak Arda Turan ilk sırada” diye konuştu.

2016’NIN FUTBOLCUSU ARDA TURAN OLDU

Geçen yıl yeşil sahalarda kimlerin beğeni toplandığını araştıran ANDY-AR, “2016 yılının futbolcusu sizce kim?” sorusunu katılımcılara yöneltti. İspanya’da La Liga’nın güçlü ekiplerinden Barcelona’da forma giyen Arda Turan, yüzde 32.6 ile uzak ara birinci sırada yer aldı. Turan’ı, Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel yüzde 2.2’yle izledi. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, yüzde 1.7’yle üçüncü oldu. Galatasaraylı Selçuk İnan ve Medipol İstanbul Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu, yüzde 1.6 ile dördüncü ve beşinciliği paylaştı. Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ise yüzde 1.4 ile altıncı sırada yer aldı. Yüzde 12.4 diğer futbolcuların isimlerini belirtirken, yüzde 46.5 ise “Bilmiyorum/Cevap yok” yorumunda bulundu.

YILIN FUTBOL TAKIMI BEŞİKTAŞ

Araştırmada “2016 yılına damgasını vuran futbol takımı sizce hangisidir?” diye sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 29.7’si “Beşiktaş” cevabını verdi. Beşiktaş’ı, yüzde 25.9 ile Fenerbahçe ve yüzde 21.2’yle Galatasaray takip etti. Medipol İstanbul Başakşehir ise yüzde 4.7 dördüncü sırada yer aldı. Trabzonspor yüzde 2.4 ile beşinci, Osmanlıspor ise yüzde 1.3 ile altıncı oldu. Yüzde 6.5 diğer takımların isimlerini dile getirirken, yüzde 8.3 “Bilmiyorum/Cevap yok” dedi.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ

ANDY-AR, ankete katılanlara “Sizce Türkiye’de yılın teknik direktörü kim?” sorusunu yöneltti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüzde 27.6 ile zirveye oturan isim oldu. Güneş’i, yüzde 25.1 ile Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim izledi. İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı yüzde 4.6 ile üçüncü olurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat yüzde 2.2’yle dördüncü sırada yer aldı. “Diğer” cevabını verenler yüzde 3.2 olurken, yüzde 37.3 de “Bilmiyorum/Cevap yok” diye fikir bildirdi.

YILIN ERKEK ŞARKICISI TARKAN

ANDY-AR, “2016 yılının sizce erkek ses sanatçısı kim?” sorusunu ankete katılanlara yöneltti. Pop müziğin Megastar’ı Tarkan yüzde 12.2 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 10.6 ile Murat Boz takip etti. Mustafa Ceceli yüzde 3.2 ile üçüncü, İbrahim Tatlıses yüzde 3 ile dördüncü, Orhan Gencabay yüzde 2.3 ile beşinci ve Volkan Konak yüzde 1 ile altıncı oldu.

YILIN KADIN ŞARKICISI SİBEL CAN

Araştırmada şirketi, “2016 yılının sizce kadın ses sanatçısı kim?” sorusunu da ankete katılanlara yöneltti. Sibel Can yüzde 9.4 ile ilk sırada yer alırken, Sıla yüzde 6 ile ikinci oldu. Bu ikiliyi Ebru Gündeş yüzde 5.1’le, Hadise ise yüzde 4.5’le izledi. Bu başlıkta Demet Akalın yüzde 3’le beşinci, Emel Sayın ise yüzde 2.8 ile altıncı sırada yer aldı. Yüzde 27.7 diğer sanatçıları ifade ederken, yüzde 41.5 ise “Bilmiyorum” dedi.

GAZETE HABERTÜRK