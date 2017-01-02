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Beşiktaş terör saldırısı Kayseri saldırısı yılbaşı gecesi
GÜNDEM

Son iki saldırıda dikkat çeken detay!

Aralık ayı içerisinde Beşiktaş'daki saldırı ve Kayseri'de gerçekleşen saldırılar sonrası yılbaşı gecesini de kana bulandı. İşte bu saldırılardaki dikkat çeken detay

02 Ocak 2017 Pazartesi, 04:16:52 Güncelleme: 04:21:01

Aralık ayında İstanbul ve Kayseri’de 2 hafta arayla yaşanan 2 terör saldırısı, yürekleri yaktı. 10 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena Stadı yakınlarında Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu yerde bombalı araçla bombalı saldırı düzenlendi. Hemen ardından Maçka Parkı’nda bir canlı bomba kendini patlattı. Saldırıda 38’si polis, 7’si sivil olmak üzere 45 kişi şehit oldu, çoğu polis 238 kişi yaralandı. 17 Aralık Cumartesi günü ise Kayseri Zincirdere 1. Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsüne Talas Bulvarı’nda bombalı araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, 48’i asker 56 kişi yaralandı.

GAZETE HABERTÜRK

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