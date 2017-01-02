Silah ve hareketler ‘profesyonel’

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Çok hızlı ve pratik bir şekilde hareket eden saldırganın, profesyonel askeri eğitimli olduğu yorumu yapılıyor. Tanınmamak için montunu Reina’da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi.