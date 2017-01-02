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Silah ve hareketler ‘profesyonel’

02 Ocak 2017 Pazartesi, 04:36:58

Gözü dönmüş terörist yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanını kana buladı. O saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

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    Polisin, saldırganın Zeytinburnu’ndan taksiye bindikten sonra Reina’ya gittiğini tespit ettiği bildirildi. Saldırganın trafik yoğunluğu nedeniyle ünlü gece kulübüne kısa mesafe kala taksiden indiği ve yaklaşık 4 dakika yürüyerek Reina’nın kapısına gittiği öğrenildi. 

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    Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen İstanbul Emniyeti’ndeki uzmanlar, silahı tutuş biçiminden ve kullandığı silah markasından saldırganın profesyonel, savaş eğitimi alan biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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    Saldırganın silahı bel hizasında tutarak yürüdüğü, daha fazla zayiat vermek için karşısındaki insanların bel üstlerine doğru ateş ettiği belirtildi. Saldırganın kolay kolay tutukluk yapmayan ve mermisi büyük olan Kalaşnikof silahı bilerek seçtiğinin de tahmin edildiği kaydedildi.

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