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Bu arada saldırganın olay yerine gittiği ifade edilen taksi de incelenmek için emniyet müdürlüğüne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont, pantolonla içeri girdiği, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Güvenlik güçleri, silahını bırakıp izdihamdan da yararlanarak kaçan teröristin bulunması için operasyonları sürdürüyor.