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Geldi, katletti, kaçtı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 05:19:08

Gözü dönmüş terörist, Zeytinburnu’ndan taksiyle Ortaköy’e gitti. Uzunlu namlulu silahıyla Reina’ya girip 39 kişiyi katletti. Saldırıda 2 el bombası ve 6 şarşör kullanan saldırganın 180 mermi boşalttığı tahmin ediliyor

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    İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Ortaköy’de önceki gece ünlü gece kulübü Reina’da yeni  yıl kutlamasına katılanlara silahlı terör saldırısı düzenlendi. Zeytinburnu’ndan taksiye  binip direkt olarak gece kulübünün bulunduğu Ortaköy’e giden saldırgan, 01.17 sıralarında  uzun namlulu tüfekle Reina’ya girdi. Gece kulubünün kapısında bulunanları tarayan  saldırgan, içeri girdi ve 39 kişiyi katletti. 

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    BÖYLE GİRDİ

    Uzun namlulu silahla ateş ederek Reina’ya giren teröristin herhangi bir müdahaleyle karşılaşmaması, “Lüks eğlence mekânlarında güvenlik zafiyeti mi var?” sorusuna neden oldu. Öte yandan, bu tür yerlerde özel güvenliğin silah taşıma yetkisi bulunmuyor.

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    25 yaşlarında olduğu ve ‘profesyonel’ hareketler sergilediği belirtilen terörist, Gece kulübünün kapısında bulunan bodyguard ve görevli polis memuruyla, Reina önünde bekleyenleri vuran saldırgan, hızla eğlencenin devam ettiği kulübe girdi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 44 dakika önce
    Atatürk havalimanindada cekik gözlü kisiler tarafindan terör saldirisi yapilmisti. Acaba türkiyede bunlara ait daes e bagli olan bir terör yuvasi olabilirmi????
  • Misafir 2 saat önce
    Skandal!
  • Misafir 2 saat önce
    şimdi buna özel güvenlik var diyebilirmisiniz
  • Misafir 5 saat önce
    kapıya gencecik sadece 1 polis mi görevlendirmişler? 1 polis ne yapabilir ki tek başına?
  • Misafir 6 saat önce
    cephede ordumuzun karşısına çıkamayan korkak alçak
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