02 Ocak 2017 Pazartesi, 05:19:08 | Güncelleme: 14:24:58
Gözü dönmüş terörist, Zeytinburnu’ndan taksiyle Ortaköy’e gitti. Uzunlu namlulu silahıyla Reina’ya girip 39 kişiyi katletti. Saldırıda 2 el bombası ve 6 şarşör kullanan saldırganın 180 mermi boşalttığı tahmin ediliyor
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İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Ortaköy’de önceki gece ünlü gece kulübü Reina’da yeni yıl kutlamasına katılanlara silahlı terör saldırısı düzenlendi. Zeytinburnu’ndan taksiye binip direkt olarak gece kulübünün bulunduğu Ortaköy’e giden saldırgan, 01.17 sıralarında uzun namlulu tüfekle Reina’ya girdi. Gece kulubünün kapısında bulunanları tarayan saldırgan, içeri girdi ve 39 kişiyi katletti.
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BÖYLE GİRDİ
Uzun namlulu silahla ateş ederek Reina’ya giren teröristin herhangi bir müdahaleyle karşılaşmaması, “Lüks eğlence mekânlarında güvenlik zafiyeti mi var?” sorusuna neden oldu. Öte yandan, bu tür yerlerde özel güvenliğin silah taşıma yetkisi bulunmuyor.
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25 yaşlarında olduğu ve ‘profesyonel’ hareketler sergilediği belirtilen terörist, Gece kulübünün kapısında bulunan bodyguard ve görevli polis memuruyla, Reina önünde bekleyenleri vuran saldırgan, hızla eğlencenin devam ettiği kulübe girdi.
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Terörist gece kulübüne girer girmez 2 adet el bombasını kalabalığın arasına attı. Silah sesleri ve patlamalar nedeniyle büyük kargaşa ve paniğin yaşandığı mekânda, terörist bu kez de uzun namlulu silahıyla kalabalığın üzerine seri bir şekilde ateş açmaya devam etti.
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Silahlı saldırı sırasında 600-700 kişinin bulunduğu gece kulübüne, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Reina’nın bulunduğu Beşiktaş Mualim Naci Caddesi trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de bölgeyi ablukaya aldı.
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Gece kulübünün etrafı, karadan Çevik Kuvvet ve Özel Harekât polisleri, denizden de Deniz Polisi’ne bağlı botlar tarafından çevrildi. Gece kulübü boşaltıldıktan sonra Özel Harekât polisleri içeride arama yaptı. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan bazı vatandaşların denize atladığı öğrenildi. Deniz Polisi, vatandaşları sudan kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti.
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SOYLU: FARKLI BİR KIYAFETLE KAÇTI
Olay yerine taksiyle giden terörist, olay sonrası da kargaşa ve panik ortamından yararlanarak başka bir taksiyle Kuruçeşme’ye kadar kaçtı. Burada taksiden inen saldırganın nereye gittiğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
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Bu arada saldırganın olay yerine gittiği ifade edilen taksi de incelenmek için emniyet müdürlüğüne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont, pantolonla içeri girdiği, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Güvenlik güçleri, silahını bırakıp izdihamdan da yararlanarak kaçan teröristin bulunması için operasyonları sürdürüyor.
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Bu arada sosyal medyaya düşen bir görüntüye saldırı anındaki silah sesleri yansıdı. Anadolu yakasından çekilen görüntüde, sık aralıklarla ve düzenli bir otomatik silah sesi duyulyor. Silahın ateşleniş yöntemi de saldırganın askeri eğitimli olduğu tespitini destekliyor.
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8 ADRESE OPERASYON
Saldırganın yakalanması için polis, Zeytinburnu’nda 8 adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Ancak terörist henüz yakalanamadı. Saldırganın taksiden indiği ileri sürülen Kuruçeşme’den gelen bir ihbar da polisi alarma geçirdi.
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Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak’ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine Özel Harekât timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı aradı. Ancak sonuç alınamadı.
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KATLEDİLEN 39 KİŞİNİN 25’İ ERKEK, 14’Ü KADIN
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kişiden 38’inin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Saldırıda hayatını kaybeden 25’i erkek 14’ü kadın39 kişiden 26’sının farklı ülkelerin vatandaşları olduğu öğrenildi.
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Yabancılardan 7’sinin Suudi Arabistan, 2’sinin Hindistan, 1’inin Kanada, 1’inin Suriye, 1’inin İsrail, 2’sinin Tunus, 2’sinin Irak, 3’ünün Lübnan, 1’inin Belçika, 2’sinin Fas, 2’sinin Ürdün, 1’inin Kuveyt ve 1’inin Rus vatandaşı olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 1’i Iraklı, 11’i Türk, 1’i ise hem Türk hem Belçika vatandaşı olan 13 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.
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Otopsi işlemleri sona erip kimliği belirlenen 25 yabancı uyruklu kurbanın cenazeleri ise ailelerinin Türkiye’ye gelmesinin ardından bugün teslim edilecek. Katliamda yaşamını yitiren kurbanlardan isimleri belirlenenler şöyle: Burak Yıldız (polis memuru), Fatih Çakmak (güvenlik görevlisi), Hatice Koç (güvenlik görevlisi), Kenan Kutluk (garson), Yunus Emre Görmek...
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Ayhan Arık, Mustafa Sezgin Seymen, Bahadır Çakır, Baran Cemal, Mustafa Barın, Hatice Aslandoğdu, Hafize Uyar, Mustafa Kaya, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Leanne Nasser (İsrail), Basma Abourazaq, Ahmed Raad İsam (Irak), Mustafa Jalal Abbas (Irak), Haykal Mousallem (Lübnan), İlyas Vardini (Lübnan), Rita Şami (Lübnan), Büşra Kösa, Jalal Abbas.
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YENİ YILA DA YÜREĞİMİZ YANARAK GİRİYORUZ
BEŞİKTAŞ’TAKİ SALDIRIDAN KURTULMUŞTU: Saldırıda hayatını kaybeden Reina’nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın (35), 10 Aralık’ta Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’n’daki bombalı saldırı sırasında statta görevli olduğu ortaya çıktı. 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina’daydı.
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Teröristin kurşunlarıyla ilk yaşamını yitirenlerden olan Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra fotoğrafı çektirmişti. İstanbul Küçükçekmece’de toprağa verilen Çakmak’ın ağabeyi Erkan Çakmak, “Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyordu” diye konuştu.
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BUGÜN AMİR OLACAKTI
Hatice Koç da Reina’da görevli bir diğer özel güvenlik görevlisiydi. Teröristin silahından çıkan ateş sonucu hayatını kaybetti. Koç’un da Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’ndaki saldırı sırasında Fatih Çakmak’ın ekibiyle birlikte orada olduğu ve daha sonra stadın Türk bayraklı bir fotoğrafını Facebook hesabından paylaşarak “Severek geldiğim, göreve gelmek icin can attığım yerdin.
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Artık her gördüğümde acı vereceksin” şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü. Koç’un arkadaşı Ayşe Yılmaz, genç kadının fotoğrafının altına “2 gün önce konuştum, yarın amir olarak işe başlayacaktı” yazdı.
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ŞEHİT ARKADAŞLARI İÇİN YAZDIĞI MESAJLAR AĞLATTI
Reina gece kulübüne yönelik silahlı saldırı sırasında, kapıda görevli polis memuru 22 yaşındaki Burak Yıldız da şehit düştü. Daha 1.5 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Yıldız’ın Mersin’in Toroslar İlçesi’nde yaşayan ailesine acı haber, sabah erken saatlerde ulaştı.
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Babasını birkaç yıl önce kanserden kaybeden Burak Yıldız’ın şehit olduğu haberi, annesi Aslı Yıldız’a iletildi. Yıldız Ailesi’nin biri kız 3 çocuğundan en ufağı olan Burak Yıldız’ın, İstanbul’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli ağabeyi Murat Yıldız ve ablası ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
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Şehit Yıldız, 10 Aralık’ta Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’ndaki terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagram’da “Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak” yazısını paylaşmıştı.
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EK İŞ İÇİN MEKÂNDAYDI
Reina’da çalışan güvenlik sorumlusu amcası Işık Servet Görmek’in yanına hafta sonları çalışmaya giden 23 yaşındaki Yunus Görmek, saldırıya ikiz kardeşi Emre, kuzeni Mustafa ile amcası Işık Görmek’le birlikte yakalandı.
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Saldırı anında amcası, kardeşi ve kuzeni gibi kaçmayı başaramayan Görmek, hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Yunus Görmek’in kız arkadaşı I.K., saat tam 00.00’da Yunus ile kendisine “Aşkım seni çok seviyorum, yeni yılım, her şeyim” mesajını attıktan sonra görüntülü konuştuklarını söyledi.
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GERİYE ÜNLÜLERLE FOTOĞRAFLARI KALDI
Reina’da garsonluk yapan Kenan Kutluk da kurbanlar arasında. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kutluk’tan geriye, eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı. Kutluk, yılbaşı akşamı çocuklarıyla vedalaştıktan sonra evden çıkmıştı.
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TUVALETTE OLDUĞU İÇİN BİRİ KURTULDU
İstanbul’da bir denizcilik şirketinde yönetici olan 27 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen, nişanlandığı Sezen Arseven’le yılbaşı gecesi eğlenmeye gittiği Renia’da terör kurbanı oldu. Locada eğlenen çiftin tuvalete gittiği, Seymen’in çıktıktan sonra nişanlısını beklerken kurşunlara hedef olduğu öğrenildi. Sezen Arseven’in saldırı sırasında tuvalette olduğu için kurtulduğu belirlendi.
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2 dönem AK Parti’den Trabzon Milletvekilliği yapan Safiye Seymenoğlu’nun da akrabası olduğu öğrenilen Mustafa Seymen’in 22 yıl önce kuzeni Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen’in (23) Bingöl’ün Genç İlçesi’nde teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olduğu ifade edildi. Seymen’in cenazesi, bugün Sürmene’de toprağa verilecek.
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AYHAN ARIK, TURİSTLERİN ÇIKIŞINI BEKLİYORDU
Saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Arık’ın (48), bir turizm firmasında şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Turistleri otobüsle yılbaşı için Reina’ya götürdüğü ifade edilen Arık, kapı önünde misafirlerinin çıkışını beklediği sırada açılan ilk ateşle yaşamını yitirdi. Dün Gaziosmanpaşa’da toprağa verilen Ayhan Arık’ın yakını Veysel Gündoğdu, “Ekmeğinin peşindeydi, turistleri kulübe getirmiş” dedi.
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IRAKLI MİMARLIK ÖĞRENCİSİ
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Mustafa Jalal Ahmed Abbas da yeni yılı Reina’da kutlayanlar arasındaydı. Hain terör saldırısında kurşunların hedefi oldu, olay yerinde can verdi.
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YILBAŞI İÇİN İSRAİL’DEN GELDİ
İsrail basını, terör saldırısında 18 yaşındaki Arap asıllı İsrail vatandaşı Leanne Nasser’in da yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail’in Tira kentinde yaşayan Nasser’in yılbaşını geçirmek için İstanbul’a geldiği belirtildi.
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LÜBNANLI PARLAMENTERİN KIZI DA AĞIR YARALANDI
Terör saldırısında Lübnanlı çift İlyas Vardani ve Rita Şami’nin de gece kulübünde olduğu ve saldırı sırasında hayatını kaybettikleri öğrenildi. Baskında silah seslerini duyan Vardani’nin denize atladığı ve boğularak öldüğü belirtildi.
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Rita Şami ise teröristin kurşunlarıyla yaşamını yitirdi. İlyas Vardani ve Rita Şami çiftinin Reina’ya, Lübnan milletvekili ve başbakan yardımcılarından Estephan Douaihy’nin kızı Büşra Douaihy ile birlikte gittikleri kaydedildi.
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Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, Büşra Douaihy de saldırıda ağır yaralandı. ALBA Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Büşra Douaihy’nin vücuduna 3 kurşun isabet etti.
Reina’da katliam yapan terörist, Zeytinburnu’ndan bindiği taksiyle direkt Ortaköy’e gitti. Bagajdaki 1 valiz ve 1 çantayla taksiden inen saldırgan, valizdeki silahı çıkarıp çantayı sırtına takarak gece kulübüne yöneldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, terörist uzun namlulu silahla ateş ederek Reina’ya yaklaştı.
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Teröristin el bombaları da kullandığı kanlı saldırıda, 4’ü ağır 65 kişi de yaralandı. Yılbaşı gecesini kana bulayan terörist, saldırının ardından üzerini değiştirip yaşanan kargaşadan faydalanarak dışarı çıktı. Olay yerinden geçen bir taksiye binen terörist, Kuruçeşme’de araçtan inerek izini kaybettirdi.