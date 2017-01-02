15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 2 Ocak Pazartesi günü raporu.

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22 TIP AKADEMİSYENİ İHRAÇ EDİLDİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde 22 akademisyen FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile ihraç edildi.

Rize'de FETÖ soruşturması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki bağlantılı kişilerin ihraçları sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde süren soruşturmalar kapsamında 1'i profesör, 16 doçent, 4 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi olmak üzere 22 akademisyen ihraç edildi. Bir doçentin ise incelemesi sürüyor. (İHA)

28 MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

FETÖ’nün şifreli haberleşme ByLock programını kullanan 28 muvazzaf subay ve astsubay, FETÖ üyeliğinden tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

ELAZIĞ'DA ESKİ MÜDÜR, OĞLU VE GELİNİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ELAZIĞ'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına emekli İl İdare Kurulu Müdürü N.N. ve oğlu M.T.N. ile gelini Ş.N., sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Konuya ilişkin Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 15.08.2016 tarihinde emekli olan ve akabinde 677 sayılı KHK ile ihraç edilen N.N., N.N'nin oğlu M.T.N.'nin Bylock kullanıcısı olduğu, N.N'nin oğlu M.T.N ve gelini Ş.N.'nin FETÖ/PDY ile iltisaklı eğitim kurumlarında görev yaptıklarının tespit edilmesi üzerine, 26/12/2016 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şahıslar gözaltına alınmış olup; ikametlerinde yapılan aramalarda 15 yasak yayınlı kitap ele geçirilmiştir. Bu bağlamda 02.01.2017 tarihinde N.N., M.T.N. ve Ş.N. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi. (DHA)

BİNGÖL'DE TOPLAM 199 KİŞİ TUTUKLANDI

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları çerçevesinde 490 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 199'u tutuklandı.

Bingöl Valiliği, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerinin 2016 yılı içeresinde yaptıkları ortak çalışmalarda, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen ve ülkemizde kaos ortamı oluşturulmaya çalışılan hain kalkışmadan sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonel çalışmalar kapsamında, 490 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu şahıslardan 19 kişi hakim ve savcı, 152 kişi polis memuru, 41 kişi jandarma personeli, 25 kişi adliye ve cezaevi personeli, 57 kişi milli eğitim personeli, 35 kişi esnaf ve işadamları, 17 kişi il sağlık müdürlüğü personeli, 67 kişi serbest meslek grubu, 77 kişi diğer kamu personelidir. Bu şahıslardan 199 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 75'i adli kontrol, 29'u yurtdışı yasağı, 55'i adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirilerek serbest bırakılmıştır. 23 kişi il dışına sevk edilmiş olup, 61 kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir" denildi. (İHA)