Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adayları için gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için geri sayım başladı. Peki 2017 YGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak? İşte üniversiteye giriş için ilk aşama olan YGS sınavı hakkında merak edilenler...

YGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) için başvurular 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecek. Adayların YGS'ye başvuru yapabilmeleri için ÖSYM şiflerinin olması gerekmektedir.

Sınav 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 28 Mart 2017 tarihinde açıklanacak.

YGS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

* Sınav/sınavsız geçiş başvuru ücreti, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

*Başvuru/sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

YGS BAŞVURULARI İÇİN KAMU SPOTU

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotu ile üniversite adayları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için yapılacak başvurular sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıldı.

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, YGS başvurularına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kamu spotu hazırlandı.

Kamu spotunda adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları ve bu yüzden mağduriyet yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Üç adayın, ÖSYM'ye sınav başvurusu yaparken çekilen animasyon görüntülerine yer verilen kamu spotunda, başvuru tarihleri hatırlatıldı.

Yaklaşık 45 saniye süren kamu spotunda, şu uyarılar dile getirildi:

"Adaylar, 2017 YGS başvurularınızı nüfus cüzdanınız veya pasaportunuz ile birlikte ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz.

Aday başvuru belgesini aldıktan sonra sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız. TC kimlik numaranız ve size verilen şifre ile ais.osym.gov.tr adresinden tüm işlemlerinizi takip edebilirsiniz. YGS başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak."

YGS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

YGS'ye giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet’ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.