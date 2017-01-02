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Antalya Havalimanı
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Antalya Havalimanı'nda bir adam "Üzerimde bomba var" diye bağırdı

Antalya Havalimanı'nda bir adam "Üzerimde bomba var" diye bağırınca, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:34:39 Güncelleme: 12:55:07 AA

Antalya Havalimanı'nda X-ray cihazından kontrolsüz geçmek isteyen ve görevlilerin müdahalesi üzerine slogan atmaya başlayan kişinin emniyet mensupları tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan, Antalya doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı V.Ç'nin, bu sabah 09.30 sıralarında elinde bir çantayla havalimanına gelerek, X-ray cihazından kontrolsüz geçmek istediği kaydedildi.

V.Ç'nin, güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine slogan atmaya başladığı ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Olay adli bir vaka olup, soruşturması devam eden uyuşturucu bağımlısı şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, R.Ç.'nin dün akşam da uçağa binmek için havalimanına geldiği, yapılan aramada üzerinde bir miktar esrar maddesi bulununca gözaltına alındığı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı R.Ç.'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu kaydedildi.

"BİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Görgü tanıklarından avukat Dilek Bağrıyanık, bir arkadaşını sabah saatlerinde havalimanına bıraktığını belirterek, olay anını şöyle anlattı:

"X-Ray'dan geçtik. Güvenlik görevlileri elle arama yaptığı sırada yan taraftaki X-Ray cihazından kucağında sırt çantası bulunan 30'lu yaşlarda bir erkek geçti. Güvenlik görevlileri çantasını bırakıp geçmesini istedi. Şahıs bir anda çantasına sıkı sıkı sarılarak 'Bismillah, Allahuekber' diye bağırmaya, dua etmeye başladı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada o bölgede bulunan herkes kaçmaya başladı" dedi.

Dilek Bağrıyanık, şüphelinin başında siperliği bulunan kahverengi kasket bulunduğunu, yanağının sağ tarafından da kan aktığını söyledi. Bağrıyanık, "Polis merkezine götürüldü. Bize şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığını söylediler" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise "Şüpheli çantasını aratmadan X-Ray'dan geçmek istedi. Güvenlik görevlileri müdahale edince, 'Gidin teröristlerle uğraşın, beni bırakın' diye bağırdı. Çevredeki herkes kaçtı. Polis ve özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti. Çantasını alarak dışarı çıkardılar. Şüpheli yere yatırılarak kelepçelendi. Üzeri de arandıktan sonra polis aracına bindirilerek havalimanındaki polis merkezine götürüldü" dedi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Antalya Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili o sırada havalimanında bekleyen görgü tanıkları Twitter üzerinden yaşananları anlattı. Darıcaspor futbolcusu Okan Kutlu, Twitter paylaşımında, Antalya Havalimanı'nda panik yaşadıklarını yazdı. Söylenene göre birinin güvenlikten içeri girmeye çalıştığı, kargaşa ve kaçışmalar olduğunu belirten Kutlu, kaçışmaları görünce kendilerinin de kaçtığını, özel harekatın anında müdahale edip bu kişiyi sorgu odasına aldığını paylaştı.

Halil Adarlı adlı yolcu ise havalimanında polislerin terminal içinde koşturduğunu yazdı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 saat önce
    vurulması lazımdı. polisimiz ve insanımız canından olmasın. direkt vurulmalı en iyi etkisiz haline getirme budur.
  • Misafir 2 saat önce
    Esad kardesime sesleniyorum, al vatandaslarini artik desem Duyar mi beni ?
  • Misafir 2 saat önce
    Sorun Çıkaran Suriyelileri Derhal Sınırdışı Etmek Lazım.
  • Misafir 2 saat önce
    nankörler!
  • Misafir 2 saat önce
    Hala siz almaya devam edin bu varlıkları. Bir aile en az 6 çocukla geciyor. Coguda orada savasıp gelmis kisiler. Kim bilir daha neler yapacak bunlar. 2017 daha kotu geciceginden korkuyorum. :(
  • Misafir 2 saat önce
    Hayatta iki tür insan vardır, iyilik yapan iyi insanlar ve kötülük yapan kötü insanlar. (Tercih sizin)
  • Misafir 3 saat önce
    Yemin ederim 12 yil sonra bu suruyeliler burda kalip cogaldikca cok sonunuz iyi olmayacak bu vatan bizim diyip bizleri yok edecekler onlar cogaliyor bizze hergun gencleri vatandaslarimizi topraga vererek bitiyoruz
  • Misafir 3 saat önce
    Vatanını savunmayan insanlardan ne beklersin sınırdan içeri alırsın mahsum insanların canını alırlar
  • Misafir 3 saat önce
    amac ulkeyi karistirmaksa. bherkese her seyi yaptirrlar.. suriyelilerle alakali degil. oyuna gelmeyin
  • Misafir 3 saat önce
    bu tip nankörler bu ülkeden atılmalı, temizlenmeli, herkesi almayacaktınız bu ülkeye offffffff:(
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