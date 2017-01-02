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Lüks otomobil, küçük çocuğu böyle savurdu!

Gaziantep'te kazada hayatını kaybeden bir çocuğa, otomobilin çarpma anı halk otobüsü kamerasına saniye saniye yansıdı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:19:18 Güncelleme: 11:27:42 İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Cengiz Topel Mahallesinde Mehmet T. İdaresindeki 27 YG 508 plakalı otomobil, hızlı girdiği ara sokakta yol kenarında bekleyen çocuğa çarptı. Ardından elektrik direğine çarptığı kazada, 13 yaşındaki Mehmet Arslan hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralanmıştı.

KAZA ANI KAMERADA
Meydana gelen kazada 13 yaşındaki Mehmet Arslan'ın ölüm anı ise olay yerinden geçen halk otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Ara sokaktan hızla çıktığı görülen otomobil, yol kenarında bekleyen çocuğa çarparak savurduğu görüntülerde, duramayarak elektrik direğine çarpması da yer alıyor. Çarpanın şiddetiyle çocuk yolda sürüklenirken, elektrik direği de devriliyor. Çarpmanın etkisiyle kopan yüksek gerilim hatları nedeniyle, ortaya çıkan kıvılcımlar da kameraya yansıdı. Öte yandan halk otobüsünün şoförünün dikkati sayesinde otomobilin çarptığı çocuk, halk otobüsünün de altında kalmaktan kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 8 dakika önce
    allah ailesine yardım etsin daha 13 yaşında bir çocuck
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