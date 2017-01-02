İcradaki evi satılmasın diye bomba ihbarında bulunmuş

İzmir'de geçtiğimiz 2 Aralık günü Karşıyaka Çarşısı'nın boşaltılmasına neden olan ve tüm İzmir'e korku dolu dakikalar yaşatan bomba ihbarını 66 yaşındaki işçi A.U.'nun yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonrası gözaltına alınan A.U. verdiği ifadesinde, "Bankadan kredi çektim, ödeyemeyince evime icra geldi. 2 Aralık günü bomba ihbarı yaptığım çarşıda bulunan İcra Müdürlüğü'nde evimin satışı vardı. Satış olmasın diye bomba ihbarında bulundum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye gönderilen A.U. tutuklandı.



Karşıyaka Adliyesi'ne bağlı icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin bulunduğu Kemalpaşa Vakıf İş Hanı ile ilgili geçen 2 Aralık günü bomba ihbarı yapıldı. İş hanındaki ihbar üzerine bölgeye hemen bomba imha uzmanı polisler başta olmak üzere çok sayıda diğer birimlerden polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iş hanına yakın bankaları, evleri ve işyerleri olmak üzere 20 binayı boşaltarak çarşıyı trafiğe kapattı. Ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine alarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Eğitimli köpekler yardımıyla önce icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin bulunduğu bina arandı. Bu arada bölgedeki diğer binalara da ekipler yönlendirildi. Uzmanlar eşliğinde de diğer binalar teker teker yaklaşık 1 saat arandı. İhbarın asılsız çıkması üzerine çarşı yeniden trafiğe açıldı ve çalışanlar da tekrar işlerinin başına geçti.



İKİNCİ İHBARDA POLİS ŞÜPHELENDİ

İlk ihbardan sonra bu kez 27 Aralık günü ikinci kez bomba paniği yaşandı. Aynı ankesörlü telefondan arayan kişi bu kez, "DEAŞ bombalı saldırıda bulunacak" şeklinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ankesörlü telefonda arayan kişinin işçi A.U. olduğunu tespit etti. Evine yapılan baskın ile A.U. gözaltına alındı.



"EVİM İCRADA SATILMASIN DİYE YAPTIM"

Bomba ihbarında kendisinin yaptığını itiraf eden A.U. pişman olduğunu söyledi. A.U. verdiği ifadesinde, "Bankadan 50 bin lira kredi çektim, ödeyemeyince evime icra geldi. 2 Aralık günü bomba ihbarı yaptığım çarşıda bulunan icra müdürlüğünde evimin satışı vardı. Satış olmasın diye bomba ihbarında bulundum. 27 Aralık günü yine satış vardı. Bir kez daha ihbar yaptım" dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen A.U. tutuklandı.

Neşet DİŞKAYA / HABER MERKEZİ