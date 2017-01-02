Reina saldırısında ölenler son yolculuğuna uğurlanıyor
02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:22:17 | Güncelleme: 16:11:58
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İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Büşra Köse, son yolculuğuna uğurlandı.
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Köse için, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Törene, Büşra Köse'nin babası Mustafa, annesi Hülya, kız kardeşleri Kübra ve Çağla Köse ile yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve vatandaşlar katıldı. Törende, cami avlusunda taziyeleri Kösenin ailesi kabul etti.
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Büşra Köse'nin tabutu, öğle vakti kılınan namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.
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Köse'nin cenazesi, Yeni Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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AĞABEYİ DE KURBAN BAYRAMI'NDA ÖLMÜŞTÜ
Bu arada, daha önce muhasebecilik yaptığı belirtilen açıköğretim fakültesi öğrencisi Büşra Köse'nin eğlence mekanına arkadaşlarıyla gittiği, Kösenin ağabeyi Barış Köse'nin de geçen Kurban Bayramı'nda Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.
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FATİH ÇAKMAK
Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanında yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede metanetini koruyan baba Hasan Çakmak,"Dayanacaksın ki alçaklar sevinmesin" dedi.
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Ortaköy'de gece kulübü saldırısında hayatını kaybeden Özel Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Bağcılar Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Camii avlusuna gelen aile yakınları ve arkadaşları Çakmak için gözyaşı döktü.
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Baba Hasan Çakmak ise metanetini korudu. Fatih Çakmak'ın kısa süre önce Beşiktaş'ta yaşanan bombalı saldırıdan 3 dakika ile kurtulduğu öğrenildi.
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"DAYANACAKSIN Kİ ALÇAKLAR SEVİNMESİN"
Oğlunun ölüm haberini polislerden aldığını söyleyen Baba Çakmak, "2002'den beri bu işi yapıyordu. Ne diyebilirim ki terör işte. Öfkeli olsak ne olacak. Düşman belli değil bir şey değil. Dayanacaksın ki alçaklar sevinmesin. Ben pazar günü öğrendim evinin önüne ambulans ve polisler gelince öğrendim. Beşiktaş'ta olan saldırıdan kurtulmuştu. Statta kurtuldu 3 dakika ile" dedi.
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Çakmak'ın olay sırasında eğlence mekanına girerek içeridekilere olayı haber verdiğini belirten Çakmak'ın komşusu Murat Yılmazer ise, "Herkesi seven, çocukları dahi seven, çocuklara bile selam veren bir arkadaşımızdı. Ben komşusuyum, O anda ilk saldırı oluyor, yanındakiler vurulunca saldırı var kaçın demek için içeriyi koşuyor. 'Saldırı var kaçın diyor' sonra da vuruluyor" diye konuştu.
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KENAN KUTLUK
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren garson 35 yaşındaki Kenan Kutluk'un cenazesi, memleketi Sivas'ın Zara İlçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da garson olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Kenan Kutluk, yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi.
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Kutluk'un cenazesi İstanbul'dan otobüsle memleketi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aşağımescit Köyüne getirildi.
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Kutluk'un baba evinde helallik alındıktan sonra köy okulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Zara Belediyesi Başkanı Sayit Ahmet Pala ve yakınları katıldı.
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Törende baba Nurettin ile anne Makbule Kutluk tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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Eşi Duygu Kutluk da tabuta sarılarak, "Oy ben seni nasıl verdim. Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim, açın tabutu. Benim yavrularım babasız kaldı. Bir kez sarılayım. Kenan ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözleri açık gitmedi değil mi" diye feryat etti.
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Zorla tabuttan uzaklaştırılan Duygu Kutluk daha sonra geri dönerek tabuta sarılıp, "Kenan bu Zahide için, bu Duru için, bu da benim için" diye ağlayarak eşinin tabutunu 3 kez öptü.
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Alevi dedesinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kutluk'un cenazesi köy mezarlığında Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla gözyaşları içinde toprağa verildi.
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Cenazeye Kutluk'un kızları 5 yaşındaki Zahide ile 1.5 yaşındaki Duru ise getirilmedi.
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MUSTAFA KAYA
Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Kaya, Taşköprü'de toprağa verildi.
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İstanbul'da ailesiyle birlikte oturan ve yılbaşı gecesi biri asker arkadaşı diğeri üniversiteden arkadaşıyla olayın gerçekleştiği gece kulübüne eğlenmeye giden Taşköprü nüfusuna kayıtlı Mustafa Kaya (31), üniversite arkadaşıyla birlikte silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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Vücuduna 8 kurşun isabet eden Kaya, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine getirildi.
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Merkez Taş Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kurban Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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İstanbul'da özel bir gümrük firmasında çalışan Kaya'nın bekar olduğu öğrenildi.
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Kaya'nın cenazesine; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Bakan yardımcısı Mehmet Ceylan, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik saldırıya maruz kaldık. Hepimiz şunu biliyoruz. Bunlara gücü yetmeyecek inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü bozmaya asla güçleri yetmeyecek. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve ilçe halkına ise başsağlığı diliyorum" dedi.
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HATİCE KARCILAR
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren gece kulübünün özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde defnedildi.
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Ailesi tarafından Erdek Şehir Mezarlığı morgundan alınarak babaevinin önüne getirilen 29 yaşındaki Karcılar'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra Hacı Ömer Çarşı Camisine götürüldü.
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Cenaze törenine Karcıların annesi Döndü, babası Abdullah Koç, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Annesini yakınlarının kucağında son yolculuğuna uğurlayan 3 yaşındaki "Hiranur" gözyaşı döktü.
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Cenaze namazının ardından Hatice Karcıların cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
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KORAY KARAKOÇ
Ailesiile birlikte Almanya'da yaşayan ve yılbaşı gecesi tur şirketiyle geldiği İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren Koray Karakoç, memleketi Ankara'nın Haymana İlçesi'nde toprağa verildi.
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Almanya'nın Münih kentindeki Lundsberg kasabasında yaşayan 26 yaşındaki Koray Karakoç, tur şirketiyle yılbaşını kutlamak için İstanbul'a geldi.
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Yılbaşı gecesi gittiği Reina'da yaşanan terör saldırısında sırtından aldığı kurşunla hayatını kaybeden Karakoç'un cenazesi, doğum yeri Haymana'ya getirildi
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Karakoç, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Haymana Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.
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Cenazede, Karakoç'un babası Mehmet Emin Karakoç, güçlükle ayakta durmaya çalışırken, yanına aldığı diğer 2 oğluyla beraber en büyük oğlu olan Koray'ın cenaze namazına katıldı.
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Haymana'nın Çalış Mahallesi'nden 1990'lı yıllarda Almanya'ya çalışmaya giden baba Karakoç'un 3 oğlundan Münih doğumlu olan Koray Karakoç'un, Almanya'da elektrik ve elektronik üzerine çalıştığı öğrenildi.
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MEHMET KERİM AKYIL
Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kerim Akyıl'ın Belçika'dan yılbaşı tatili için geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesi almak için Belçika'dan gelen acılı baba Ali Akyıl, "Oğlum bir Türk olarak ülkesini seven birisiydi" dedi.
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Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden birinin de 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl olduğu belirlendi.
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Belçika'da yaşayan Akyıl'ın yılbaşı tatilini geçirmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Yılbaşında eğlenmek için gittiği gece kulübünde hayatını kaybeden Akyıl'ın cenazesini almak üzere babası Ali Akyıl Yenibosna'da bulunan adli Tıp Kurumuna geldi.
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Oğlunun cenazesi bekleyen acılı baba Ali Akyıl, "Oğlum bir Türk olarak ülkesini seven birisiydi" dedi.
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Terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Kerim Akyıl'ın babası Ali Akyıl şunları söyledi:
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"Belçika'dan geliyorum. Oğlum buraya yılbaşı tatiline geldi. Bir Türk olarak, ülkesini seven kişiler olarak çocuğum da seviyordu. Geldi burada geçirmek istedi. Olay oldu. İnşallah bu kötü işlerden Türkiye'miz kurtulur. Umudumuz bu. 23 yaşındaydı daha çocuğum. Birlikte çalışıyorduk."
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BURAK YILDIZ
İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
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Yıldızın naaşı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındıktan sonra Korukent Mahallesindeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Yıldızın Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Muğdat Camisine getirildi.
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Törene, şehidin annesi Aslı, ablası Leyla ile İstanbulda polis olan ağabeyi Murat Yıldız ve yakınlarının yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Bakan Elvan'ın eşi Zeliha Elvan, Vali Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak ile kadın polisler, tören boyunca acılı anne ile ablanın elini tutarak, teskin etti.
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Yeğeni için saf tutan şehidin dayısı Ahmet Dursun'a da soğuktan korunması için polisler tarafından polis yeleği verildi.
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İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, törendeki konuşmasında, Yıldız'ın, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, milletin huzurunu sağlamak uğruna şehit olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki milli birlik ve bütünlüğümüze karşı yapılan bu saldırılar, kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu, gayret ve çabalarıyla bertaraf edilecektir.
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Bu coğrafyada, Sultan Alparslan'dan bu yana devam eden kutlu yürüyüşümüzü, bu tür terör saldırıları ve şer odaklarının hain planları asla durduramayacaktır." dedi.
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Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına götürüldü.
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Bu sırada şehidin ablası Leyla Yıldız gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan anne Aslı Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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MUSTAFA SEZGİN SEYMEN
İstanbul'da yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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İstanbul Ortaköy'de yılbaşı kutlaması için nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in (32) cenazesi dün İstanbul'dan havayolu ile Trabzon'a getirilirken, bugün Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.
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Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, nişanlısı Sezen Arseven, Seymen'in annesi Saime Seymen ve yakınları katıldı.
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Cenazeye çevik kuvvet polislerinin kolunda gelen nişanlısı Sezen Arseven'in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.
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İl Müftüsü Keramettin Demir'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Seymen'in cenazesi Çamlıca mahallesinde aile kabristanlığına defnedildi.