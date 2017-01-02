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"DAYANACAKSIN Kİ ALÇAKLAR SEVİNMESİN"

Oğlunun ölüm haberini polislerden aldığını söyleyen Baba Çakmak, "2002'den beri bu işi yapıyordu. Ne diyebilirim ki terör işte. Öfkeli olsak ne olacak. Düşman belli değil bir şey değil. Dayanacaksın ki alçaklar sevinmesin. Ben pazar günü öğrendim evinin önüne ambulans ve polisler gelince öğrendim. Beşiktaş'ta olan saldırıdan kurtulmuştu. Statta kurtuldu 3 dakika ile" dedi.