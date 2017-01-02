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Reina saldırısında ölenler son yolculuğuna uğurlanıyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:22:17

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    İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Büşra Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

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    Köse için, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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    Törene, Büşra Köse'nin babası Mustafa, annesi Hülya, kız kardeşleri Kübra ve Çağla Köse ile yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve vatandaşlar katıldı. Törende, cami avlusunda taziyeleri Kösenin ailesi kabul etti.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 1 saat önce
    15 gün arayla terör saldırıları olmaya başladı.allah sabırlar versin.Ve allahım bunlara artık fırsat vermesin rabbim.
  • Misafir 1 saat önce
    lanet olsun terör örgütlerine.terör örgütlerinin iyisi yoktur.hepsi kötüdür.hepsi katildir
  • Misafir 1 saat önce
    ateş düştüğü yeri yakıyor en çok.Allah sabır versin.inşallah bir daha böyle acılar yaşamasın kimse.
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin. terör bu ülkenin yazgısı haline geldi artık.
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin, köyde bir camidemi yokmuş:((
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin, keşke merhumun üzerine dua yazılı bir cenaze örtüsüde örtselermiş
  • Misafir 3 saat önce
    topragım nur ıcınde yat bızler oldukce dogan mılletız NE MUTLU TURKUM DIYE BILENE
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