CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "21 günde meydana gelen 3 patlamada 97 kişi hayatını kaybetti. Rus Büyükelçisinin öldürüldüğü bir Türkiye'de, siyasi iktidarın halka dönerek bir hesap vermesi gerekir." dedi.

Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına gazetecilerin yeni yılını kutlayarak başladı.

Türkiye'nin umutla girmesi gereken yeni yılda yine terörle sarsıldığını belirten Levent Gök, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Gök, ülkenin 2017'ye derin üzüntülerin travması ile girdiğini, geleceğe yönelik endişe içinde olunduğunu ifade ederek, "Teröre karşı birlik içinde olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Terörün bizi parçalamasına, toplumumuzu ayrıştırmasına, yaşantımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz, vermememliyiz. Teröre karşı büyük bir kararlıkla çok daha dik durmamız gereken günlerden geçiyoruz." diye konuştu.

Muhalefetin, iktidara terörle mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladığını, ancak hükümetin herhangi bir talepte bulunmadığını anlatan CHP Grup Başkanvekili Gök, yaşanan saldırıların iktidarın terör karşısında bir yönetim krizi yaşadığını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, terör konusunda iktidar partisinin yönetemediği bir süreçten geçiyor ne yazık ki. Yaşanan olaylar bunu gösteriyor. Yasal düzenleme konusunda bir ihtiyacınız yok ise yaşanan bu terör olaylarından sonra siyasal iktidarın hiç mi sorumluluğu yok? Hiç kimsenin aklına istifa müessesesi gelmiyor mu? Her patlamadan sonra bir güvenlik toplantısı düzenleniyor. Ne oluyor sonuçta? Patlamadan sonra değil, önce ne yapacaklarınızı paylaşın bizimle, toplumla. Bu terör belası konusunda iktidar partisine, yasal düzenleme konusunda istediği her türlü desteği vermeye hazırız."

Yılbaşı kutlamalarına karşı bazı kesimlerce bildiriler yayımlandığını, Diyanet İşleri Başkanlığının hutbesinde de olumsuz ifadeler yer aldığını kaydeden Levent Gök, iktidarın yaşam tarzlarına yönelik bu yaklaşımlara edilgen kalmasının nedenini sordu.

Gök, "21 günde meydana gelen 3 patlamada 97 kişi hayatını kaybetti. Rus Büyükelçisinin öldürüldüğü bir Türkiye'de, siyasi iktidarın halka dönerek bir hesap vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"BİZİ KURTARIN BU TERÖR BELASINDAN"

CHP'nin her türlü terör örgütüyle mücadelede iktidarın yanında olduğunun altını çizen CHP Grup Başkanvekili Gök, "İktidar partisine bu konularda açık çek sunuyoruz; Bizi kurtarın bu terör belasından. Ama kurtaramıyorsanız da gereğini yapın." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların laikliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Gök, Türkiye'nin laik, demokratik, hukuk devleti ilkeleri içinde yürüttüğü mücadelesi ile teröre karşı mücadelesini kazanacağını söyledi.

Levent Gök, Türkiye'nin çıkarının laiklikte olduğunu, bu rotadan sapmanın ülkeyi başka tehlikelerle karşı karşıya getireceğini belirtti.

"TEKLİF BİZE, TOPLUMU AYRIŞTIRAN BİR SÜRECİ YAŞATACAKTIR"

AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin komisyon çalışmalarına da değinen Gök, komisyonda iktidar partisi eliyle bir ayrışma ortamı yaratıldığını savundu.

Terörle mücadele edilen bir ortamda iktidarın toplumu ayrıştırıcı söylem ve uygulamalardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Levent Gök, ancak bunun aksi bir yaklaşım sergilendiğini, anayasa değişikliği teklifinin buna örnek olduğunu söyledi.

Gök, şöyle devam etti:

"Terör ağır bir şekilde Türkiye'ye vururken, gözyaşı, kan dökülürken, varsa yoksa başkanlık. Böyle bir ortamda başkan olsan ne olur, olmasan ne olur? Bütün mesele bu mudur? Ülkede bir kişi Cumhurbaşkanlığı kılıfı altında başkan olursa bütün sorunlar bitecek midir? İktidar partisi büyük bir yanlış içinde. Bu teklif, toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran bir süreci bize yaşatacaktır. Bu da terör karşısında Türkiye'nin içine düşeceği en büyük açmazlardan biridir."

İktidarın teklifi derhal geri çekmesini isteyen CHP Grup Başkanvekili Gök, ülkenin sükunete, moral motivasyona, birlik ve beraberlik içinde terörle mücadeleye yoğunlaşmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Her türlü ayrışmanın, teröre cirit atacağı bir alan yarattığını öne süren Gök, "Partiler birbiriyle kavgalı, toplum birbiriyle kavgalı. Terör de dışarıdan bu manzarayı gülerek seyrediyor. Böyle bir tablo içinde iktidar partisi ülkeye karşı ağır bir mesuliyet taşımaktadır. Toplumu kutuplaştıran, gerginlik alanları açan uygulama ve tekliflerden uzak durmalıdır." şeklinde konuştu.

Levent Gök, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir soru üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığının yeni yıl öncesi yayımladığı hutbede yılbaşı kutlamalarına ilişkin değerlendirmeleri eleştiren Gök, hutbe konusunda iktidar partisinin gereğini yapmasını beklediklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, bir başka soruyu yanıtlarken de Meclis Anayasa Komisyonu Başkanlığının, komisyon görüşmeleri tamamlanan AK Parti'nin değişiklik teklifinin raporundaki muhalefet şerhinin yazılması için 2,5 gün süre vermesini de eleştirdi.

İktidarın böyle bir ortamda teklifi alelacele Genel Kurula indirmeye çalışmasının anlaşılır olmadığını belirten Levent Gök, bunun diktacı bir anlayış olduğunu, bu anlayıştan iyi bir sonuç elde edilemeyeceğini kaydetti.