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Aydın
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Aydın'da bir kadın kocasını başka erkekle yatakta yakaladı

Kocasından şüphelenen N.G. adlı kadın, çalıştığı işyerinden izin alıp eve gitti. Evine gittiğinde, kocası H.G.'yi yatakta S.C. ile eşcinsel ilişki sırasında yakaladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:23:35 Güncelleme: 14:26:16 DHA

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde iddiaya göre bir kadın, kocasını başka bir erkekle eşcinsel ilişki sırasında yakaladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Kadının kocasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği belirtilen kişinin de kamu kurumundaki işine son verildi.

Nazilli'de 2 hafta önce meydana geldiği belirtilen olay iddiaya göre, şöyle gelişti; Kocasından şüphelenen N.G. adlı kadın, saat 11.00'de çalıştığı işyerinden izin aldı. Evine gittiğinde, kocası H.G.'yi yatakta S.C. ile eşcinsel ilişki sırasında yakaladı. S.C. hızla evden kaçarken, kadın da cep telefonunu aldığı kocasını evden kovdu.

MESAJLARI BULDU

Cep telefonundaki mesajları okuduğu belirtilen N.G., kocası H.G. ile S.C.'nin birbirleriyle bir gün önce yaptığı görüşme ve yazışmaların kayıtlarıyla boşanma davası açtı. N.G. bu kayıtları, S.C.'nin çalıştığı kamu kurumunun merkezine de gönderdi. Eşcinsel ilişki skandalına adı karışan S.C.'nin Nazilli'de yurttaki işine de son verildi.

Boşanma davası açan kadının, kocasının cep telefonundaki yazışmalardan, yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin de eşcinsel ilişki için önerildiğini fark ettiği ve bu konuda da kurumu bilgilendirdiği kaydedildi. Bununda ilgili de araştırma yapılırken, bu ilişkilere aracılık ettiği öne sürülen yurttaki güvenlik görevlisi Z.Y. de açığa alındı. Z.Y. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

S.C.'nin işine son verildiğini belirten kurum yetkilileri, "Kurum dışında yaşanan, onaylamadığımız bir durum söz konusu" dedi.

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