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Antalya'da hamamda yangın

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yangında hamam, kullanılamaz hale geldi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:43:07 Güncelleme: 14:44:07 AA

Antalya'nın Kemer ilçesinde hamamda çıkan yangın söndürüldü.

Akdeniz Caddesi'nde bulunan hamamda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kemer İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederken, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yangında hamam, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı belirlendi.

Bu arada, soğutma çalışmaları esnasında ayağını inciterek yaralanan itfaiye eri, Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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