Antalya'da hamamda yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde hamamda çıkan yangın söndürüldü.
Akdeniz Caddesi'nde bulunan hamamda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kemer İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederken, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yangında hamam, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı belirlendi.
Bu arada, soğutma çalışmaları esnasında ayağını inciterek yaralanan itfaiye eri, Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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