Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de
02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:24:48 | Güncelleme: 15:52:59
AA
Gülşah, daha önce de Erdoğan'la telefonda görüşmüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizip Twitter hesabından paylaşan serebral palsi hastası Gülşah, daha önce de Erdoğan'la telefonda görüşmüştü.
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Erdoğan'ın Twitter hesabı olan "RT_Erdogan"ı da etiketleyerek paylaşan Yazıcı, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Paylaşımı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından Yazıcı'ya, "Çok teşekkür ederim Sevgili Gülşah. Emeğine sağlık. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir gün inşallah Külliye'de misafir etmek isterim." şeklinde yanıt vermişti.
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Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra genç kızı telefonla arayarak kendisiyle ve annesiyle bir süre görüşmüştü.