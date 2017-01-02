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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:24:48 AA

Gülşah, daha önce de Erdoğan'la telefonda görüşmüştü

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizip Twitter hesabından paylaşan serebral palsi hastası Gülşah, daha önce de Erdoğan'la telefonda görüşmüştü.

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    Erdoğan'ın Twitter hesabı olan "RT_Erdogan"ı da etiketleyerek paylaşan Yazıcı, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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