02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Van
GÜNDEM

Van'da bir adam evine el bombası atıp akrabasını öldürdü

Örkmen'in taziyesine giden Hacı Şimşek'in tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekerken, görüntülerden de saldırının Şimşek tarafından yapıldığı tespit edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27:20 Güncelleme: 16:28:22 DHA

Van'da 28 Aralık'ta evine el bombası attığı yakın akrabası 51 yaşındaki Cercis Örkmen'in ölümüne, eşi Meryem Örkmen'in ise yaralanmasına neden olan 64 yaşındaki Hacı Şimşek polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olay, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde geçen 28 Aralık günü meydana geldi. Hacı Şimşek, iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yakın akrabası Cercis Örkmen'e ait evin camını kırarak içeriye el bombası attı. Bombanın patlaması sonucu ev sahibi Cercis Örkmen ve eşi Meryem Örkmen yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Cercis ve eşi Meryem Örkmen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cercis Örkmen hayatını kaybetti. Eşi Meryem Örkmen ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

200 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının Cercis Örkmen'i iyi tanıyan biri tarafından yapıldığı üzerinde durdu. Polis ekipleri Örkmen'in yakın çevresini mercek altına alarak, soruşturmayı derinleştirdi. Polis elde ettiği 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaparken, saldırının Örkmen'in akrabası olan Hacı Şimşek tarafından yapıldığı şüphesi üzerinde duruldu.

TEDİRGİN HAREKETLERİ ELE VERDİ

Tüm bunlar yaşanırken polis Hacı Şimşek'i takibe aldı. Örkmen'in taziyesine giden Hacı Şimşek'in tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekerken, görüntülerden de saldırının Şimşek tarafından yapıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Şimşek, burada gözaltına alınırken, ikametinde de Özel Harekat polislerinin katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada Şimşek'in saldırıda kullandığı kıyafetler ile kullanıma hazır bir el bombası ele geçirildi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYET İŞLETTİ

Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde sorgusu süren Hacı Şimşek, verdiği ifadede herşeyi itiraf etti. Arazi anlaşmazlığı yüzünden saldırıyı gerçekleştiren Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
e-YDS 2017/1 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

e-YDS 2017/1 başvuruları başladı
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

Açıköğretim sınavları başlıyor!
2017-YGS başvuruları ne zaman?
GÜNDEM

YGS başvuruları başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de
GÜNDEM

Erdoğan'dan Gülşah'a bir jest daha
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Randevu nasıl alınır?
GÜNDEM

Yeni kimlik kartı başvurusu başladı!
Reina saldırısında yaralanan ABD'li ülkesine döndü
GÜNDEM

Reina'da yaralanan ABD'li: Beni vurmasına izin verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN GÜLŞAH'A BİR JEST DAHA
Van'da bir adam evine el bombası atıp akrabasını öldürdü
GÜNDEM

EVİNE EL BOMBASI ATIP AKRABASINI ÖLDÜRDÜ
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Randevu nasıl alınır?
GÜNDEM

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU BAŞLADI!
e-YDS 2017/1 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

E-YDS 2017/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
2017-YGS başvuruları ne zaman?
GÜNDEM

YGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!