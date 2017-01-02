02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Adana'da bir adam eşi ile barışmak için balkonda silahlı eylem yaptı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29:46 DHA

Evinin balkonundan havaya ateş açan adam müzakereci polisler tarafından ikna edildi

  • 1
    1 | 14

    Adana'da emekli işçi Ecevit Y., şiddetli geçimsizlik yüzünden evini terk eden eşi ile barışamayınca, silahlı eylem yaptı.

  • 2
    2 | 14

    Merkez Yüreğir İlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde oturan N. Y. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evini terk edip akrabalarının yanına yerleşti, oğlu F.'yi ise yanına almadı.

  • 3
    3 | 14

    Bir mağazada satış elemanı olarak çalışan eşi ile barışmak isteyen Ecevit Y., girişimleri sonuçsuz kalınca, bugün öğlen saatlerinde 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp tabanca ile havaya ateş açtı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300