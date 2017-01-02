GÜNDEM
Adana'da bir adam eşi ile barışmak için balkonda silahlı eylem yaptı
02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29:46 | Güncelleme: 17:08:36
DHA
Evinin balkonundan havaya ateş açan adam müzakereci polisler tarafından ikna edildi
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Adana'da emekli işçi Ecevit Y., şiddetli geçimsizlik yüzünden evini terk eden eşi ile barışamayınca, silahlı eylem yaptı.
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Merkez Yüreğir İlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde oturan N. Y. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evini terk edip akrabalarının yanına yerleşti, oğlu F.'yi ise yanına almadı.
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Bir mağazada satış elemanı olarak çalışan eşi ile barışmak isteyen Ecevit Y., girişimleri sonuçsuz kalınca, bugün öğlen saatlerinde 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp tabanca ile havaya ateş açtı.
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Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oğluna zarar vermekle tehdit eden Y., eşinin gelmesini istedi.
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Y.'yi ikna çabaları sonuçsuz kalan asayiş ve karakol ekipleri, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile müzakereci polislerin gelmesini istedi.
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'KARIM GELSİN'
Kısa sürede Ecevit Y.'nin oturduğu TOKİ konutlarındaki apartmanın etrafı polis ekipleri tarafından kuşatıldı.
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Uzun namlulu silahlı operasyon ekipleri binayı çevrelerken, rehin alma iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.
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Babasının yanında duran F. Y. eve girip çıkarken, baba ise balkonda çay ve sigara içti.
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Binayı çevreleyen polis ekiplerine "Karım gelsin" diye seslenen, Yalman eve girmek isteyen ekiplere de direndi.
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GÖZALTINA ALINDI
Müzükereci olarak adlandırılan uzman polislerin yaptığı görüşmeler sonrasında Ecevit Y., yanında tuttuğu oğlunu bırakmaya razı oldu.
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Evden çıkartılan F. Y., polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
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Operasyon için hazırlık yapan Özel Harekat Timlerini gören Ecevit Y., yaklaşık 2 saat süren eylemini sonlandırdı.
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Evde yapılan aramada Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Gözaltına alınan Ecevit Y. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.