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Reina Yalova
GÜNDEM

Yalova ve Bursa'da Reina saldırganı alarmı

Teröriste benzetilen bir kişinin deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:47:44 Güncelleme: 16:57:31 DHA

İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesini kana bulayan teröriste benzeyen bir kişinin Yalova’da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi. Anonsla tüm ekiplere bildirilen araç aranıyor.

Reina’da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren teröristin yakalanması için Yalova ve Bursa’da da güvenlik önlemleri arttırıldı. Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.

Yalova’da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi.

Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 5 saat önce
    Deniz otobusunun içinde kamera yokmuymuş
  • Misafir 5 saat önce
    eğer ıdam getırılmezse bu işlerın altından kalkamayız
  • Misafir 5 saat önce
    SAĞ YAKALNMASI GERKİYOR.
  • Misafir 5 saat önce
    ÖLDÜRÜLMEDEN SAĞ YAKALANMASI GEREKLİ
  • Misafir 5 saat önce
    İNŞALLAH BUDA FİRARI FÖTÜCÜ GIBI KAYIPLARA KARIŞMAZ
  • Misafir 6 saat önce
    bakalım bu işin ucu nereye ve kime dokunacak
  • Misafir 6 saat önce
    doğru olabilir mutlaka bu adamı bekleyip kaçıran saklayan birileri vardır
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