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Malatya
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Anne ve babasını rehin aldı, özel harekata yakalandı

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:54:20 Güncelleme: 19:14:43 AA

Malatya'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ve evde anne babasını silahla rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Taner Ö, evde anne ve babasını silahla rehin aldı.

Ailenin yardım istemesi üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kilidi açılan kapının sürgülendiğinin fark edilmesi üzerine özel harekat ekipleri, "koçbaşı" ile kapıyı açtı.

Özel harekatçılar tarafından anne baba kurtarılırken, Taner Ö. etkisiz hale getirilerek yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada "Birleşmiş Milletlere şikayet ettim, onun için mi geldiniz." dediği öğrenildi.

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