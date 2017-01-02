Bülent Turan: Yaşam tarzı üzerinden yürütülecek siyasetin karşılığı yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin uzun zamandır küresel bir terör dalgası ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Turan, isimleri, ideolojileri, dilleri farklı olsa da tüm terör örgütlerinin bir dişlinin çarkları gibi çalıştığını, Türkiye'nin aynı anda FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ettiğini söyledi.

Sahada DEAŞ'a karşı etkin bir mücadele veren tek devletin Türkiye olduğunun altını çizen Turan, "Türkiye, böylesine zorlu bir coğrafyada mücadele yürütürken, 'Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor' küresel iftirasını dillendiren muhalefet partileri vardı. Bizler, 'Mücadele için birlik olmamız lazım' dedikçe, bütün terör saldırılarında önce AK Parti suçlandı." diye konuştu.

Terörün kaos ortamı oluşturmayı ve korku yaymayı amaçladığına işaret eden Turan, Ortaköy'de gece kulübüne saldırının da bu niyetle yapıldığını kaydetti.

"BİRLİK İÇİNDE TERÖRÜN SONLANDIRILACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye'de yaşam tarzı üzerinden bir gerilim üretilmeye çalışıldığına dikkati çeken Turan, "Kutuplaşıyoruz" gibi söylemlerin dillendirildiğini anımsattı. Geçmiş dönemlerde yaşam tarzı üzerinden siyasetler geliştirildiğini ve toplumun bölünmeye çalışıldığını anlatan Turan, bütün bunların geride kaldığını ifade etti.

Toplumun tüm kesimlerinin yaşam tarzının garanti altında olduğunu vurgulayan Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle AK Parti döneminde çok fazla yol alındı. Dolayısıyla bugün, yaşam tarzı üzerinden yürütülecek bir siyasetin karşılığı yoktur. Ana muhalefet partisinin grup başkanvekilleri, 'Mecliste gizli oturum yapalım. Laiklik şeytanlaştırıldı, bu yüzden bunlar oldu' diyor. İnsan sormadan edemiyor, 'İç Güvenlik Kanunu terörle mücadele için gerekli' dediğimizde kürsü işgali de dahil her yolu deneyerek bunu engelleyen kimdi? Olağanüstü hal ilanında buna karşı çıkan kimdi? Ne zaman terörle mücadele için çıkardığımız kanunlara destek verdiler de şimdi çıkıp destek verme taahhüdünde bulunuyorlar? Ana muhalefet partisinin önce bu soruları cevaplandırması gerekiyor. Bütün bunlara rağmen biz, muhalefet partileri ile el ele vererek birlik içinde terörün sonlandırılacağına inanıyoruz. Terör meselesi, siyasi polemiklere kurban edilecek bir konu değildir. Alınması gereken bir önlem varsa Mecliste muhalefetle konuşarak bunu elbette yapabiliriz."