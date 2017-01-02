İstanbul'un orta yerinde feci yangın

02 Ocak 2017 Pazartesi, 21:31:42 | Güncelleme: 21:36:11
AA
İstanbul'da boya imalathanesinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Söndürme çalışmalarının ardından tedbir amaçlı kapatılan cadde, yeniden trafiğe açıldı.
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Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın, imalathanede ve çevredeki iş yerlerinde büyük çapta hasara neden oldu.
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Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerindeki boya imalathanesinde başlayıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına, Yenidoğan, Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye, Kayışdağı ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri müdahale etti.
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İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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Sancaktepe'de bir boya imalathanesinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangın, hasara neden oldu.