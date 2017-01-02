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İstanbul'un orta yerinde feci yangın

02 Ocak 2017 Pazartesi, 21:31:42 AA

İstanbul'da boya imalathanesinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

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    Söndürme çalışmalarının ardından tedbir amaçlı kapatılan cadde, yeniden trafiğe açıldı.

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    Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın, imalathanede ve çevredeki iş yerlerinde büyük çapta hasara neden oldu.

     

     

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    Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerindeki boya imalathanesinde başlayıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına, Yenidoğan, Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye, Kayışdağı ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri müdahale etti.

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